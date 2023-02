“Irruzione artica in arrivo”, previsioni meteo Giuliacci: cosa accadrà a breve

Il meteo Giuliacci mette l’accento su quello che sta per accadere da qui a brevissimo: il gelo incombe con l’irruzione alle porte.

Le previsioni del tempo per le prossime ore non portano delle buone notizie, soprattutto per chi sperava che in poco tempo sarebbe tornare il bel tempo e un sole caldo. Purtroppo non è così, infatti i fenomeni nei prossimi giorni porteranno gelo e perturbazioni in tutta Italia, con alcune Regioni che potranno registrare anche qualche intenso fiocco di neve. Facciamo chiarezza grazie alle previsioni meteo Giuliacci? Preparate cappotti pesanti e sciarpe, perché per ora la primavera è ancora molto lontana.

Freddo e gelo in tutta Italia?

Le previsioni meteo non promettono nulla di buono per le prossime ore in Italia, infatti nonostante le belle giornate e il sole si può notare un abbassamento delle temperature oltre le media stagionale.

Non ci si può fidare del tempo in questo periodo, con una instabilità che colpisce la maggior parte delle Regioni. Dimenticato oramai il caldo anomalo che ha anticipato il periodo Natalizio, ora l’inverno fa sul serio e ha abbracciato da Nord a Sud con freddo e gelo intenso. Non sono mancate le nevicate anche sulle Isole Maggiori, con venti di maestrale che hanno nuovamente abbassato le temperature a livelli bassi. Nelle prossime ore cosa dobbiamo aspettarci?

Meteo Giuliacci, cosa accadrà in Italia nelle prossime ore?

Secondo il Meteo Giuliacci, la fase stabile e mite sta per giungere al termine per lasciare spazio a novità importanti, ma non piacevoli. Stiamo per assistere all’ennesima irruzione di gelo che porterà neve e freddo entro al fine del mese di febbraio.

Secondo il meteorologo esperto, verso il 20 di febbraio nella maggior parte delle regioni si potrà assistere a questo fenomeno. I venti gelidi e la neve arrivano direttamente dall’Islanda – Groenlandia e Nord Atlantico raggiungendo varie parti dell’Europa sino all’Italia.

Giuliacci evidenzia nel suo meteo che le correnti gelide del Nord Atlantico sono di origine polare. Queste hanno delle differenze importanti, completamente diverse da quelle che sono le correnti gelide che sono arrivate da Est e hanno interessato la Penisola in questi giorni.

La massa d’aria che sta per arrivare non sarà solo gelida ma anche ricca di umidità, essendo marittima e formata dall’Oceano. Una tipologia particolare che da vita a numerose nevicate. Quando arriverà in Italia?

Secondo le previsioni dell’esperto, l’Italia sarà interessata dal fenomeno a partire dal 24 febbraio, continuando sino a fine mese con nevicate intense anche a bassa quota. Riepilogando, nelle prossime ore le temperature scenderanno, ma la massa gelida in arrivo sarà carica di umidità tanto da sviluppare fenomeni nevosi.

Tutte le Regioni interessate saranno colpite da questa nuova irruzione termica gelata, con temperature che precipiteranno. Ovviamente, tutto può cambiare a seconda delle correnti e l’andamento del meteo ma dal 20 febbraio è bene preparare i cappotti ancora più caldi.