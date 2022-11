Iran-Stati Uniti, obiettivo ottavi di finale

Iran e Stati Uniti si giocano le ultime chance di qualificazione in un match sulla carta equilibrato e difficile da pronosticare. Gli asiatici sono in netta crescita e il clamoroso 6-2 subito dall’Inghilterra hanno trovato una grande vittoria contro il Galles.

Due pareggi invece per gli Stati Uniti che oggi però vincendo possono raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale.



Nella sfida con il Galles la formazione iraniana ha dimostrato di avere tanto cuore e personalità conquistando una vittoria fondamentale e facendo vedere anche buonissime trame di gioco.

Taremi e compagni dovranno replicare la stessa prestazione, con una vittoria infatti raggiungerebbero gli ottavi di finale eliminando sia Stati Uniti che Galles.

Gli Stati Uniti hanno ottenuto fin qui due pareggi dimostrando buona qualità tecnica ma poca continuità, in entrambe le sfide disputate infatti McKennie e compagni hanno alternato momenti di grande dominio a fase di totale sofferenza non riuscendo mai a convincere fino in fondo.

Tutto rimane ancora possibile, con una vittoria infatti gli americani si assicurerebbero un posto tra le migliori sedici del mondo.



We’re down to the pointy end of the group stage 👀 Matchweek 3️⃣ is here!#FIFAWorldCup #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2022

Iran con il 4-4-2, Taremi-Azmoun coppia d’attacco

Partirà ancora una volta dalla panchina Cheshmi, l’eroe della vittoria contro il Galles, Queiroz infatti dovrebbe riproporre gli stessi undici che hanno iniziato la sfida contro Bale e compagni.



Tra i pali ci sarà Hosseini, la difesa a quattro sarà composta da Rezaeian, Pouraliganji, M. Hosseini e Mohammadi.

Nourollahi e Ezatolahi saranno i due registi con Hajisafi a dare intensità a al centrocampo e Gholizadeh ad aggiungere qualità alla manovra, davanti la coppia offensiva sarà formata da Taremi e Azmoun.

Stati Uniti con il 4-3-3, McKennie ancora titolare

Ha convinto soltanto a metà finora la nazionale statunitense, oggi Weah e compagni dovranno alzare il proprio livello per ottenere la qualificazione.

Tutto è ancora possibile nel Gruppo B ma agli Stati Uniti serve assolutamente la vittoria per centrare l’obiettivo.

Tra i pali pronto Turner, la difesa a quattro sarà formata da Dest, Zimmerman, Ream e Robinson.

Adams sarà il regista della squadra con McKennie e Musah a completare il reparto.

Davanti la qualità di Pulisic ad ispirare le due punte Weah e Wright.

Il match si giocherà in contemporanea con la sfida tra Galles ed Inghilterra e sarà trasmesso alle 20 italiane in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.