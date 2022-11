Nuovi bonus in arrivo per affitto e spesa. Per le famiglie italiane è arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo.

Una notizia che lascia un po’ spiazzati, quella che parla di nuovi bonus in arrivo. Proprio recentemente, infatti, il Governo aveva annunciato di voler ridurre il più possibile la spesa proprio a favore dei sostegni economici, in vista di un possibile aumento dei salari. Ma vediamo di cosa si tratta e come usufruire dei nuovi bonus in arrivo.

Sempre più numerose le famiglie in difficoltà

Recentemente gli aumenti hanno coinvolto qualsiasi settore. Iniziando dall’energia e dal gas, a causa del conflitto che vede coinvolta l’Ucraina. Conflitto che non accenna a cessare, di conseguenza si è finito per vedere rincari ovunque, anche e soprattutto sugli scaffali dei supermercati.

L’inflazione è ormai arrivata al 12% e non è strano che sempre più famiglie facciano fatica ad arrivare a fine mese, visto che l’unica cosa che non ha visto aumenti sono i salari. Si sta creando inoltre un enorme divario che vede famiglie benestanti sempre più ricche e famiglie medie che viaggiano verso la soglia della povertà. Il tema di cui ormai si sente sempre più parlare è quello di una possibile recessione economica, uno scenario non troppo lontano dalla situazione attuale.

Proprio per cercare di aiutare le famiglie che a fine mese non sanno se pagare le utenze o fare la spesa, il Governo ha introdotto fino a oggi diversi bonus a sostegno di determinate categorie, in base al reddito o ad altre caratteristiche specifiche. Questi sussidi sono certamente un ottimo palliativo temporaneo per sopperire alle spese più urgenti, ma la situazione non accenna a migliorare sul lungo termine.

Il nuovo governo di Giorgia Meloni si trova quindi nel pieno di una vera situazione di emergenza economica, probabilmente la peggiore degli ultimi decenni. Sono tantissime le famiglie che necessitano di sostegni economici, tanto che il Governo ha in progetto un aumento degli stipendi.

Ovviamente però i fondi a disposizione non sono infiniti e quindi, qualora si dovessero aumentare i salari si dovrebbe tagliare sul Reddito di Cittadinanza e su alcuni bonus sociali attualmente erogati dallo Stato.

Fortunatamente la maggior parte dei bonus in essere in questo periodo sono erogati dalle amministrazioni locali. É il caso del bonus bollette e affitto, che va dai 400 Euro agli 800 Euro ed è erogato dal Comune di Viareggio.

Bonus per affitto e spesa, fino a 800 Euro per famiglia

Come molti altri Comuni, quello di Viareggio sta cercando di aiutare come può i suoi cittadini. L’intervento prevede di aiutare tutti coloro che si trovino in situazioni di emergenza abitativa e non riescano a far fronte alle spese per pagare l’affitto.

Oltre al Comune di Viareggio sono moltissimi quelli che stanno aiutando i cittadini con bonus e sussidi che vanno a integrarsi con quelli dispensati dallo Stato. Il punto, come dicevamo prima, è che i bonus sono utili sul momento per coprire periodi più difficili di altri. Ci si chiede spesso quindi se effettivamente saranno sufficienti a garantire il giusto stile di vita dei cittadini e soprattutto per quanto potranno andare avanti.

D’altra parte l’idea del Governo di ridurre il Reddito di Cittadinanza per aumentare gli stipendi arriva in un periodo un po’ instabile per i cittadini.