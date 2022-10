Iran, le ultime ore di vita di Nika: “Trascinata via con la forza e arrestata”

Nika Shahkarami, 16enne di Teheran, era una delle milioni di donne scese in strada per protestare contro le ingiustizie del regime in Iran. Soprattutto in relazione alla tragica morte della 22enne Masha Amini. Purtroppo però anche a lei è stato riservato un crudele destino da parte delle autorità iraniane.

A quanto pare è saltato fuori un video che testimonia le ultime ore di vita della giovane Nika, ennesima vittima dello stato iraniano. Uno stato despota e sanguinario.

La morte dell’ennesima donna uccisa dalle autorità in Iran

Nika Shahkarami, 16 anni, era una delle tantissime donne che hanno deciso in queste ultime settimane di non abbassare più la testa dinanzi le atrocità del regime in Iran. La ragazza dunque era scesa in piazza, insieme a milioni di altre persone a protestare contro la morte della 22enne Masha Amini.

Purtroppo però il regime contro cui si era schierata ha fatto si che Nika diventasse un’altra delle numerose vittime.

A quanto pare all’interno di un video girato al momento dell’arresto, si vede chiaramente Nika che viene fatta entrare in auto da due “robusti” agenti della sicurezza iraniana in borghese.

Numerosi i testimoni oculari di ciò che è realmente accaduto alla ragazza, tra cui una sua amica, che con lei è scesa in piazza a bruciare il simbolo delle ingiustizie che si stanno verificando in Iran, il velo islamico. Inoltre vi sono anche numerosi video prodotti dalla famosa emittente televisiva, la Cnn.

Purtroppo dopo essere entrata in macchina della polizia iraniana, Nika è completamente scomparsa. Dopo qualche ora è giunta da parte delle autorità la notizia della sua morte.

A quanto pare ufficialmente, secondo la polizia iraniana, il decesso della giovane non ha nulla a che vedere con le proteste. Al contrario è stato comunicato dal ministero di Teheran che la causa è stata una caduta da un palazzo “molto alto” e che dunque si sia trattato di un suicidio.

La testimonianza dell’amica di Nika Shahkarami

Ladan, amica con cui si trovava Nika Shahkarami prima del suo arresto ha testimoniato gli ultimi minuti prima che la giovane donna scomparisse per sempre per mano delle autorità.

“Volevo salvarla, ma non ho potuto farlo”.

Ha detto la ragazza alla Cnn. Ha poi continuato raccontando che vi erano circa 20 o 30 “Basiji”, ossia gli uomini dell’organizzazione paramilitare adibita alla repressione dei manifestanti, sul marciapiede dinanzi alle due giovani.

Nika stava lanciando delle pietre nei confronti di questi uomini, quando Ladan le si è avvicinata per metterla in guardia. Anche perché secondo la ragazza vi erano numerosi poliziotti in borghese che la stavano cercando. Circa una cinquantina di metri più avanti la ragazza è stata poi arrestata.

Ladan racconta del coraggio dell’amica, che nonostante fosse circondata dalle forze dell’ordine non si è arresa ed ha provato a scappare, salendo su un bidone della spazzatura.

Inoltre un altro manifestante che era con la 16enne, ha testimoniato che la giovane ha anche bruciato il velo dinanzi le autorità. Gesto che probabilmente ha fatto si che la prendessero di mira.

Nika è dunque l’ennesima vittima di un governo malato e repressivo. Simbolo della resilienza di un popolo che ha deciso di non arrendersi; e soprattutto icona di tutte le donne che continuano a lottare per i propri diritti e per le generazioni future, nel rifiuto di una sottomissione nei confronti di una società repressiva e sanguinaria. Lottando anche a costo della vita.