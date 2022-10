Bancomat, il trucchetto del tasto 9 conosciuto da pochi: cosa succede se lo premi

Non tutti sanno che premendo il tasto 9 del Bancomat accade qualcosa che mai ci saremmo immaginati potesse succedere. Ecco il trucchetto conosciuto da pochi.

Nel corso della nostra vita, ci ritroviamo a dover aprire un conto corrente per vari motivi diversi e il più delle volte a richiedere una carta prepagata su cui farci versare la pensione o lo stipendio.

In questo modo, potremo avere un Iban e un numero di carta e versare o utilizzare il nostro denaro in modo elettronico, usufruendo anche dei siti e-commerce e acquistare o vendere quello che desideriamo.

Bancomat: ecco il trucchetto del tasto numero 9

Nonostante, alcuni mesi fa è stato introdotto l’obbligo per gli esercenti dell’accettare anche pagamenti minimi con la carta di credito, ci sono ancora alcuni cittadini che preferiscono utilizzare il denaro corrente.

Sia per scelta personale che per altre motivazioni, questi cittadini a volte prelevano il loro denaro dalle ATM, ossia dagli sportelli automatici presenti fuori la banca o l’ente in cui si è sottoscritto un contratto per una carta e dove abbiamo depositato il nostro denaro.

Quando ci ritroviamo a dover prelevare questo denaro, dobbiamo però stare molto attenti, in quanto potrebbero esserci dei malintenzionati che con alcuni trucchetti tendono a levarci i soldi dal nostro conto.

Spesso infatti si sente in giro che alcuni cittadini, spesso i più anziani, sono stati derubati in prossimità di queste ATM e negli ultimi mesi la truffa maggiore è quella della moneta, dove due passanti si avvicinano facendo notare di aver perso del denaro estraendo la carta dal portafoglio.

In realtà, la moneta per terra viene gettata da uno dei due malintenzionati, che agiscono in coppia, mentre l’altro si avvicina all’ATM e sostituisce la carta in questione per poi utilizzarla fin quando è possibile dato il limite di denaro spendile senza pin.

Adesso però, questi furbetti potranno avere vita difficile grazie ad un nuovo trucchetto ed una nuova funzione che prevede l’utilizzo del tasto numero 9 dell’ATM e che è stato introdotto da Poste Italiane.

La società ha infatti aggiunto ai suoi ATM la modalità cardless che per ora è attiva in ben 7.000 punti e si espanderà a tutti gli sportelli automatici della nostra Penisola evitando brutte sorprese.

La novità introdotta da Poste Italiane

Questo nuovo metodo, permette al possessore di un conto di prelevare del denaro anche senza avere con sé la carta o senza estrarla dal portafoglio ma utilizzando soltanto il cellulare.

Infatti, collegandosi all’app BancoPosta o PosteID l’utente potrà recarsi ad un ATM e selezionando la modalità Prelievo senza contante, dopo aver digitato il tasto numero 9 inquadrare il QRCode che si presenterà e accadere al proprio conto.

Successivamente, scegliendo la carta su cui si vuole prelevare la somma di denaro, questa verrà mostrata nella schermata e si potrà procedere come avviene con l’inserimento della carta.

La modalità è simile all’accesso ai siti tipo INPS, Agenzia delle entrate o all’App Io, che prevede l’inserimento di credenziali SPID e l’inquadramento di un QRCode per procedere sulla navigazione del sito.

Con questo trucchetto si risparmierà tempo e anche i più distratti che tendono a lasciare la loro carta a casa potranno usufruire di questo servizio e recarsi in ATM per prelevare del denaro.

Dopo Poste Italiane, questo metodo potrebbe essere sperimentato anche da altre società Bancarie facendo in modo che non solo si possa dare possibilità di non utilizzare la carta ma evitando così furti durante il prelievo.

Inoltre, Poste Italiane, da la possibilità al proprio utente di controllare tutti i movimenti del proprio estratto conto anche in modalità online, collegandosi al proprio sito dove per l’appunto è possibile iscriversi e scaricare sul proprio cellulare le app utili per varie funzioni, tra cui quella del salta-fila.