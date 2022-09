Iran: 5 morti per le proteste di una ragazza morta per ‘colpa’ del velo

In Iran le autorità negano queste morti, denunciate da un’organizzazione per i diritti umani. La versione della polizia attribuisce la morte di Mahsa Amini a “uno sfortunato incidente”.

Non si placano le proteste per la morte in una stazione della Polizia Morale di Teheran di Mahsa Amini, a quattro giorni dalla morte di questa giovane donna curda di 22 anni che è stata arrestata martedì scorso dalla Polizia Morale nella capitale del Paese per indossa il velo islamico in modo errato e mostra parte dei suoi capelli.

L’organizzazione per i diritti umani Hengaw ha accusato lunedì notte la polizia su Twitter di aver ucciso cinque manifestanti aprendo il fuoco sulla folla durante due marce di protesta nella città natale della giovane donna, Saqez, e in altre due città, Divandarreh e Dehgolan, tutte nel Kurdistan iraniano.

Ore prima, la polizia aveva definito la morte di Amini “uno sfortunato incidente” e aveva ribadito che era morto per un infarto, versione a cui la famiglia non crede. Secondo i dati del gruppo per i diritti umani, le forze di sicurezza iraniane hanno anche arrestato almeno 250 persone in varie località della regione curda, situata a circa 500 chilometri a ovest di Teheran.

Altre 75 persone, secondo la stessa fonte, sono rimaste ferite a seguito della repressione delle manifestazioni. L’organizzazione ha pubblicato sul proprio account Twitter le immagini del funerale di uno dei manifestanti presumibilmente uccisi dalla polizia iraniana.Le autorità iraniane non hanno confermato queste morti.

L’agenzia di stampa IRNA ha riferito di proteste “limitate” in diverse città in sette province che sono state disperse dalla polizia. La televisione di Stato ha assicurato, da parte sua, che diversi manifestanti erano stati arrestati, ma ha respinto “alcune denunce di morte sui social network” mostrando le immagini di due giovani feriti sulla cui morte si erano vociferate. Le proteste di piazza sono andate di pari passo con una più intensa mobilitazione sui social network.

L’hashtag di Twitter #MahsaAmini ha già raggiunto quasi 2 milioni di menzioni su Twitter, secondo l’agenzia Reuters. Un’altra agenzia di stampa iraniana, quella ufficiale Fars -vicina alla Guardia Repubblicana- ha riportato, dal canto suo, un’altra manifestazione, questa volta a Teheran, interrotta con manganelli e gas lacrimogeni dalla polizia. Circa 300 manifestanti, secondo Efe, si sono radunati su Keshavarz Boulevard, nel centro della capitale, e hanno scandito slogan contro i leader iraniani.

Molte donne si sono tolte il velo, una condotta punibile dalla legge iraniana. Secondo Fars, i manifestanti hanno lanciato pietre contro la polizia e bruciato container. Diversi giornalisti locali hanno poi condiviso sui social network video che avrebbero mostrato violenti scontri tra manifestanti e polizia. In alcune di queste registrazioni si sentono degli spari. Secondo questi video, ci sono state proteste anche in altre zone di Teheran, con slogan come “morte all’oppressore”, “velo facoltativo” e “basta”.

La polizia iraniana aveva cercato quello stesso giorno di placare la rabbia di una parte della popolazione per la morte della giovane donna curda, definendo la sua morte “un incidente sfortunato”, ma senza cambiarne la versione, che attribuisce la morte a un attacco cardiaco di Amini.

La famiglia smentisce questa versione e sostiene che la giovane donna godeva di ottima salute e che non aveva alcuna malattia prima del suo arresto, martedì scorso, lo stesso giorno in cui è stata portata in una stazione di polizia, presumibilmente per ricevere “una lezione di rieducazione”. dopo essere stata intercettata per strada per aver indossato il velo in modo tale che una parte dei suoi capelli fosse visibile.

Da lì è partita in ambulanza, in coma ed è entrata in un ospedale della capitale iraniana “senza segni vitali”, secondo un comunicato dell’ospedale. La polizia morale ha rilasciato immagini dalle telecamere di sicurezza presumibilmente dal momento in cui la donna è entrata nella stazione di polizia, secondo l’agenzia semi-ufficiale IRNA, in cui si vede una giovane donna con una carnagione simile a quella di Amini.

Un altro video mostra una donna che crolla mentre parla con un agente. Con queste immagini, questa forza di polizia cerca di mettere a tacere le accuse sui social network secondo cui Amini ha subito un pestaggio mentre si trovava in questura che avrebbe potuto ucciderla. La famiglia della giovane non ha confermato che la donna che appare in questi video sia una sua cara amica.

In Iran, le giovani donne, soprattutto nelle aree urbane, tendono a portare il velo islamico in modo un po’ lasco, così che alcune ciocche di capelli fuoriescono dall’indumento, un’usanza diffusa, ma che viola il rigido codice di abbigliamento delle autorità iraniane. Secondo l’interpretazione iraniana della Sharia, o legge islamica, le donne sono tenute a coprirsi completamente i capelli e ad indossare abiti lunghi e larghi.

I trasgressori devono affrontare rimproveri pubblici, multe e arresti, ma negli ultimi anni le attiviste per i diritti delle donne hanno esortato le donne iraniane a togliersi il velo, con decine di giovani donne che pubblicano immagini e video sui social media come Facebook a capo scoperto o ballano per strada, un altro atto punibile dalla legge. La morte di Mahsa Amini ha già provocato le prime condanne internazionali.