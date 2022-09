Anna Moroni, avete capito chi è la figlia? La vediamo quasi sempre in TV

Mai come in questo periodo, i programmi di cucina vanno per la maggiore, ma non è di certo una novità che in tv si parli di cibo! Esistono trasmissioni, infatti, che hanno fatto la storia della televisione e, al loro interno, gli argomenti principali erano proprio le ricette della tradizione. Basti pensare a La prova del cuoco, ad esempio, a cui ha preso parte per diversi anni anche la cuoca e scrittrice Anna Moroni.

Impossibile dimenticare il sorriso dolce e i piatti prelibati che Anna Moroni ha regalato al pubblico nel corso della sua carriera. Abbiamo imparato a conoscere meglio la Moroni, infatti, nel 2002, anno in cui ha iniziato a prendere parte come ospite fissa a La prova del cuoco.

Il suo ruolo, oltre a far conoscere agli italiani gustose ricette, era quello di impartire nozioni di cucina alla conduttrice del programma, Antonella Clerici, con la quale si è creato un bellissimo rapporto.

Nonostante sia un personaggio pubblico, non si conosce molto della vita di Anna, ma non tutti sanno che nel corso di un programma a cui ha preso parte, la cuoca ha dato modo al suo pubblico di conoscere un membro fondamentale della sua splendida famiglia: la figlia Paola. Siete curiosi di saperne di più e di scoprire chi è la figlia della Moroni? Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Paola, la figlia di Anna Moroni

Sono tanti i personaggi famosi che, di tanto in tanto, partecipano ai programmi televisivi insieme ai propri figli. Anche Anna Moroni lo ha fatto e, in tale occasione, ci ha dato la possibilità di conoscere una dei suoi figli, Paola, con la quale ha un bellissimo rapporto.

Nel corso di una puntata di Ricette all’italiana – programma al quale la cuoca ha preso parte dal 2018 al 2021 – Anna Moroni e la figlia Paola hanno condiviso un simpatico momento di cucina insieme. Anna e Paola, inoltre, sono apparse insieme anche a La prova del cuoco.

In tali occasioni, piccoli battibecchi culinari tra mamma e figlia di certo non sono mancati, ma è stata un’altra la cosa che è balzata subito agli occhi di tutti i telespettatori: lo splendido rapporto di complicità e affetto che c’è tra la Moroni e sua figlia Paola, oltre alla volontà, da parte di entrambe, di condividere insieme più cose possibili.

Progetti recenti

Anna Moroni è una vera e propria veterana della televisione, oltre a essere, come tutti saprete, una grande appassionata di cucina. Per questo motivo, proprio nel 2022, la celebre cuoca è stata una delle conduttrici di un programma dedicato proprio al mondo del “food”, insieme a Lidia Bastianich, mamma del celebre chef Joe Bastianich.

Le due donne, infatti, sono state al timone di Senti che fame! – Nonna pensaci tu, programma di cucina andato in onda su Food Network dal 10 aprile al 1 maggio di quest’anno.

Nel corso delle varie puntate, Anna e Lidia hanno unito la cultura culinaria italiana e quella americana, dando vita a piatti e ricette meravigliose.