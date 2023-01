iPhone 16 potrà essere dotato del Face ID integrato sotto il display. Si dirà addio, dunque, al Dynamic Island?

Sono passati già 16 anni da quando Steve Jobs, il defunto co-fondatore di Apple, ha presentato l’iPhone, che è diventato il prodotto più influente di tutti i tempi. Non solo ha reso Apple l’azienda tecnologica più ricca del mondo, ma ha anche cambiato il panorama dei dispositivi mobili. Jobs ha presentato l’iPhone al Macworld 2007. l’iPhone 16 potrebbe avere il Face ID integrato sotto il display, pertanto la domanda è la seguente: si dirà completamente addio al Dynamic Island? Ecco tutte le novità che sono emerse da un nuovo rapporto, in lingua coreana, di The Elec, sulle novità dal mondo dei melafonini.

iPhone 16: addio al Dynamic Island?

Lo straordinario successo dell’iPhone ha creato un’economia mobile e ha dato origine a società multimiliardarie tra cui Uber, Snap e Spotify. Arrivati a questo punto, ci sono varie domande intorno all’iPhone 16: avrà Face ID integrato sotto lo schermo e dirà addio al Dynamic Island?

Secondo The Elec, sembra che Apple sposterà i componenti per l’autenticazione ‌Face ID‌ direttamente sotto il display dell’‌iPhone‌, a partire dal 2024. La fotocamera TrueDepth per ‌Face ID‌ non sarà visibile sotto il display, quando non sarà usata dall’utente.

Secondo tale report, redatto in lingua coreana, pare ha chiarito che sarà lasciato invariato il foro nel display della fotocamera frontale rimarrà anche su ‌iPhone‌ 16 Pro, anche se ci saranno delle migliorie per quel che concerne l’area del display.

iPhone 15 avrà Dynamic Island

Come vi dicevamo, iPhone 15 sarà dotato di Dynamic Island, su tutti e quattro i modelli della gamma, che uscirà a settembre 2023 e questo dettaglio è confermato anche in questo report. Una caratteristica, però, che potrebbe essere persa dagli iPhone 16 che arriverranno sul mercato nel 2024.

I modelli Pro saranno i primi a presentare nuove innovazioni di questo tipo, come visto per la prima volta l’anno scorso con Dynamic Island su ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max, mentre l’iPhone 14 e ‌iPhone 14‌ Plus sono rimasti sulla stessa linea dell’iPhone 13.

Ciò si traduce nel fatto che la forma e la tecnologia del display – così impostata – si protrarrà per almeno due generazioni di melafonini.

Nel 2027, infatti, si ipotizza che l’iPhone sarà dotato di un’area di visualizzazione utilizzabile totalmente. Fino a quel momento, però, ci sarà bisogno di analizzare il mercato e investire sulle nuove tecnologie che potranno permettere l’attuazione di un passo simile.