iPhone 15, dalla RAM al display: tutte le novità dello smartphone

iPhone 15: arrivano, in rete, i primi dettagli sul nuovo modello di smartphone che presto Apple lancerà sul mercato.

I file CAD 3D di iPhone 15 e 15 Pro sono trapelati online. Questi dovrebbero servire da modello per lo stampaggio della scocca dei nuovi smartphone Apple e, quindi, fornirci informazioni precise sul loro design.

iPhone 15 e Pro, trapelati i file CAD

Non bisogna nemmeno aspettare fino a settembre per scoprire come saranno i futuri iPhone 15 e 15 Pro. Una settimana dopo essere riuscito a mettere le mani sui file CAD di iPhone 15 Pro, il sito 9to5Mac è riuscito anche a scovare i file dedicati alla produzione del “classico” iPhone 15.

Con quasi sette mesi di anticipo e, salvo mutamenti della situazione, la testata specializzata è, dunque, in grado di svelare – con una certa precisione – il design della prossima gamma di smartphone Apple.

Come promemoria, i file CAD vengono effettivamente utilizzati dai marchi come modelli che guidano la produzione della scocca dei loro smartphone. Questi file rappresentano, quindi, possono essere utilizzati, quando trapelano in rete, per produrre rendering 3D molto precisi di dispositivi non ancora commercializzati. Nel caso dell’iPhone 15s, questi rendering furono realizzati dall’artista 3D, Ian Zelbo.

Un design in leggera evoluzione ma con importanti novità

Quello che vediamo – in primis – è che l’iPhone 15 abbandonerà il notch dei modelli precedenti per adottare la Dynamic Island che si trovava solo su iPhone 14 Pro.

Il 2023 dovrebbe essere l’anno abbandonare in cui Apple decide di abbanndonare il notch sugli smartphone Apple, 6 anni dopo la sua comparsa nel 2017 su iPhone X. Questa notizia era già stata citata da tempo ed eccola confermata.

Un’altra novità per l’iPhone 15 è rappresentata dal passaggio predefinito a una diagonale dello schermo di 6,2 pollici, leggermente più grande rispetto dell’iPhone 14 (6,1 pollici).

Non conosciamo – in questa fase – la definizione e la frequenza di aggiornamento di questo nuovo schermo, ma sicuramente Apple si atterrà alle specifiche attuali (2532 x 1170 pixel, 60 Hz, nessuna funzione Always-on).

Design e fotocamere posteriori

Apple – a quanto pare – manterrà identici anche la posizione delle fotocamere posteriori e il design dell’isola dedicata ai sensori. La presenza del sensore LiDAR e di un terzo modulo fotografico sembra essere comunque, anche quest’anno, riservata alle versioni Pro del dispositivo, come sottolinea 9to5Mac.

Gli iPhone 15 e 15 Pro sarebbero, invece, i primi iPhone ad adottare lo standard USB-C. I file CAD ottenuti dal sito specializzato sono, infatti, in linea con molte indiscrezioni che prevedono l’adozione della connettività universale al posto della porta Lightning proprietaria.

Buone notizie poiché l’USB-C supporta una velocità di ricarica e di trasferimento più elevate rispetto al Lightning.

Ultimo punto riguarda il fatto che solo la versione Pro trarrebbe vantaggio dai controlli laterali capacitivi (touch). Il “classico” melafonino, nella sua versione 15 manterrebbe, dunque, i pulsanti fisici.