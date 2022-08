“Io la amo ancora”, Tomaso Trussardi: l’inaspettata dedica per lei commuove tutti quanti

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono lasciati ormai mesi fa, ma secondo alcuni rumors pare che l’imprenditore sia ancora innamorato della conduttrice. Sarà vero? Ecco cosa si dice su di lui.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono stati insieme per 10 anni: un amore durato tantissimo e che sembrava non dover finire mai.

Due figlie, Celeste e Sole, e un’armonia che era palpabile dalle loro stories sui social e dalle foto che li ritraevano insieme. Poi, un giorno, è arrivato l’annuncio della separazione, inaspettato e che ha sconvolto tutti i loro fan. Secondo alcune indiscrezioni, però, pare che l’imprenditore sia ancora innamorato della conduttrice.

Michelle e Tomaso: un amore durato dieci anni

In diverse interviste passate, Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate del panorama italiano, aveva confessato che era stata lei a fare il primo passo con Tomaso Trussardi.

Nel 2011 si sono conosciuti e per lei è stato amore a prima vista: due personalità molto diverse, ma che insieme si sono combinate e hanno vissuto in armonia per anni.

Si sono sposati, hanno avuto due bellissime bambine, Sole e Celeste, e tutti insieme sembravano davvero una famiglia perfetta. Ma, sappiamo bene che la perfezione non esiste, neanche nella vita dei vip.

La loro crisi pare durasse da più di un anno, le loro vite si sono lentamente separate: i due avevano carriere diverse, passioni diverse ma soprattutto caratteri opposti.

Michelle Hunziker, lo vediamo sempre, è estroversa, solare, allegra e una bomba di vita. Trussardi è più riservato e serio, ma non sappiamo realmente quali siano stati i motivi della rottura.

Forse, i loro due mondi hanno cominciato a staccarsi, causando un allontanamento sempre più incisivo fino a che, di comune accordo, non hanno deciso per la separazione. Insieme, hanno comunicato ufficialmente la rottura a gennaio, confermando che i loro rapporti rimarranno sereni e in amicizia soprattutto per il bene delle loro bambine.

Ora, Michelle vive a Milano con le figlie, vicino anche alla sua primogenita Aurora, avuta dal matrimonio con Eros Ramazzotti, mentre Tomaso vive a Brescia.

Michelle, tra l’altro, sta frequentando un famoso chirurgo plastico, Giovanni Angiolini, di cui pare sia innamorata persa. E Tomaso? Alcuni rumors spuntano su di lui, ecco cosa si dice.

Tomaso Trussardi ancora innamorato di Michelle?

La frequentazione di Michelle Hunziker con Giovanni Angiolini è ormai su tutte le riviste. I due sono stati paparazzati diverse volte, sia a Milano che ora in vacanza, e sembrano più affiatati che mai.

E invece Tomaso Trussardi? Pare che il famoso imprenditore non abbia ancora trovato una nuova strada sentimentale. Secondo una rivista tedesca, infatti, il suo cuore sarebbe ancora dell’ex moglie.

Secondo quanto riportato dalla rivista, infatti, Tomaso Trussardi sarebbe ancora innamorato della sua ex moglie, nonostante la separazione e l’evidenza che invece lei si stia rifacendo una vita.

D’altronde, le interviste che Trussardi ha rilasciato dopo la rottura facevano trapelare un grandissimo dispiacere per l’accaduto, non che Michelle non l’abbia dimostrato ma le parole dell’imprenditore colpiscono.

Per lui, l’amore resterà sempre, come spesso ha dichiarato: “Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita”.

Questi sono solo rumors, ma probabile che Trussardi sia ancora preso dal sentimento che ha provato per tutti questi anni, d’altronde non è mai facile superare una relazione durata tanto tempo. Sicuramente, prima o poi, anche lui troverà un nuovo amore e la sua vita cambierà.