Investita sulle strisce pedonali a Manziana, dichiarata la morte cerebrale per la 14enne

Il drammatico incidente nel pomeriggio di lunedì in via Breccianese, a Manziana, provincia di Roma. La vittima stava passeggiando insieme al fidanzato, quando un’auto – guidata da una giovane di 22 anni – l’ha presa in pieno.

Le condizioni della ragazza sono apparse subito molto gravi e l’adolescente è stata ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma, dove – nelle scorse ore – è stata dichiarata la morte cerebrale. Meno preoccupanti le condizioni del ragazzo, tuttora ricoverato in ospedale. La giovane alla guida di una Citroen è stata sottoposta all’alcol test, che ha dato esito negativo.

Ricoverato – seppur non in pericolo di vita – il fidanzato della 14enne. I due erano insieme a un gruppo di amici, quando è avvenuto l’incidente. Alla guida dell’auto che li ha investiti una giovane di 22 anni, sottoposta all’alcol test, risultato negativo. La conducente dell’auto, che si è fermata a prestare soccorso, rischia ora di essere indagata con l’accusa di omicidio stradale.

I genitori della 14enne hanno acconsentito all’espianto degli organi.