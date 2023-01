Intrighi e caos nella nazionale di calcio americana

Dopo aver disputato un ottimo mondiale in Qatar la nazionale americana di calcio è finita nel caos più totale alimentato dal tecnico Berhalter che ha raccontato un aneddoto risalente addirittura al 1991 e che lo aveva visto coinvolto in prima persona.

L’episodio coinvolge direttamente anche Giovanni Reyna, attuale calciatore del Borussia Dortmund e della nazionale americana.



Dopo il bel mondiale giocato in Qatar, il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi per la nazionale americana: nei primi giorni di gennaio infatti il tecnico della nazionale Gregg Berhalter ha infiammato la stampa nazionale facendo pubblicamente chiarezza su un episodio privato risalente al 1991.

Berhalter ha infatti rivelato di una discussione avuta con una ragazza diciottenne, la stessa Rosalind Santana che qualche anno dopo sarebbe poi diventata sua moglie.

L’allenatore della nazionale infatti ha ammesso di aver tirato un calcio alla ragazza anticipando cosi un racconto che comunque sarebbe venuto fuori da li a pochi giorni di distanza.

I don’t care if you like Gregg Berhalter or not, this is sickening. Blackmailing him (and his family) for a personal matter that happened over 30 years ago when said parties were 18. .. It’s a game. Nothing else. https://t.co/KIRYiIj6Am — herculez gomez (@herculezg) January 3, 2023

Berhalter e la rivelazione che sconvolge la nazionale americana

Berhalter ha soltanto anticipato una rivelazione che sarebbe diventata comunque pubblica dopo qualche giorno: Ad anticipare qualcosa circa l’accaduto era stata infatti Danielle Reyna, moglie dell’ex giocatore statunitense Claudio Reyna e madre di Giovanni, attuale calciatore del Borussia Dortmund e della nazionale americana.

Le famiglie Reyna e Berhalter erano piuttosto legate in quanto Danielle e Rosalind Berhalter condividevano una casa da studentesse mentre Claudio Reyna e Gregg erano compagni di squadra nelle giovanili e nella nazionale.

L’amicizia tra le due famiglie si è rotta proprio in Qatar: i Reyna infatti non hanno accettato le scelte del tecnico americano che non ha mai deciso di puntare su Giovanni arrivando quasi ad escluderlo dalla nazionale per comportamenti ritenuti non corretti.

Reyna è ritenuto uno dei calciatori americani di maggiore talento e lo stesso Berhalter lo aveva definito in passato come un familiare.

Gli infortuni avuti nell’ultimo anno non hanno permesso al giovane talento del Borussia Dortmund di arrivare in Qatar nella massima condizione fisica, motivo per il quale il tecnico americano ha deciso di non schierarlo mai nell’undici titolare.

Stando alla ricostruzione fatta dalla stampa americana Berhalter avrebbe convocato Reyna avvertendolo però del ruolo marginale che avrebbe avuto in squadra scatenando cosi l’ira dell’esterno che avrebbe peggiorato la propria situazione con un comportamento poco professionale.

Giovanni Reyna e la famiglia hanno cosi deciso di raccontare vari aneddoti che riguardano la vita di Berhalter con l’obiettivo di metterlo in cattiva luce sia all’interno dello spogliatoio che in federazione.

Berhalter, oltretutto, avrebbe dovuto rinnovare il proprio contratto con la nazionale a fine 2022 e la vicenda ha , almeno momentaneamente, cambiato i piani.

La nazionale al momento non ha un allenatore e la squadra è stata affidata all’inglese Anthony Hudson, che però non gode di una grande reputazione in America per via di scarsi risultati ottenuti e qualche dichiarazione “piccante” nel confronti dei calciatori americani.

Nel frattempo i Reyna si difendono negando di aver parlato male del tecnico americano ma ammettendo soltanto di non aver compreso il non utilizzo di Giovanni nelle partite del mondiale appena terminato.

La vicenda di certo non fa bene all’ambiente ed a tutto il calcio americano che cercherà di uscire il prima possibile da tutto questo caos che vede coinvolto il tecnico ed uno dei migliori giocatori della rosa.