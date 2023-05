Interra una banana nel terreno: è sorprendente quel che accade dopo 7 giorni

Hai mai provato a mettere una banana nel terreno? Il risultato nel tuo orto potrebbe essere sorprendente in una sola settimana.

La banana nel terreno può fungere da fertilizzante naturale dando nuova vita anche agli orti o alle piante più malandati.

Banana nel terreno: perché metterla

Con l’arrivo della primavera è necessario prendersi cura dell’orto molto di più che in inverno. Del resto, non si può smettere di prendersi cura del proprio orto o delle proprie piante, nemmeno in inverno. In particolare, la concimazione e le annaffiature dovrebbero essere costanti.

Durante e dopo i svariati lock down e l’avvento della pandemia, avere prodotti biologici coltivati personalmente, è diventata sempre più una necessità. Oltre al fatto che prendersi cura di piante ed ortaggi è un’attività che può risultare parecchio soddisfacente, gratificante e in grado di allentare le tensioni.

Piuttosto che utilizzare concimi e fertilizzanti chimici, si può risparmiare tempo, denaro e fare bene alla natura, utilizzando concimi biologici, provenienti direttamente dalla nostra cucina. Fondi di caffè, gusci delle uova, bucce di frutta, scarti di verdura, possono diventare gli elementi perfetti per concimare le proprie piante. Un altro esempio? Mettere le banane nel terreno. Vediamo come fare e perché fa bene alle nostre piante ed è estremamente facile da utilizzare poiché non richiede macerazione o misture che possono togliere tempo e voglia.

Come fare

Le banane sono un frutto che è facile trovare nelle nostre cucine. Non sarà difficile, dunque, prenderne una intera e metterne nel terreno. Praticamente, vediamo cosa è necessario fare.

Che si abbia un orticello in piena terra o delle piante in vaso, è necessario dover praticare una buca o nel terreno o nel vaso. A questo punto, sarà necessario inserire la banana nel terreno, all’interno della buca appena praticata. A questo punto, sarà necessario attendere un po’.

Basterà qualche giorno, infatti, affinché la banana inizi a decomporsi. Con la decomposizione, rilascerà nel terreno le sostanze nutritive che, lentamente, verranno assorbite dal terreno e dalla pianta. I tuoi ortaggi, grazie a questo fertilizzante naturale, potranno crescere in salute e forti.

Le banane, infatti, sono molto ricche di potassio e possono arricchire il sistema di difesa delle piante, evitando che possano essere vittime di malattie oppure di parassiti. Inoltre, la banana nel terreno, messa intera, permetterà alla pianta di avere radici nutrite, prevenendo l’avvizzimento della stessa e proteggendola sia dal freddo che da prolungati periodi di secca.

Nel caso di piante da frutto, la banana stimola la produzione di frutti, di maggiore qualità; nel caso delle piante da fiore, invece, stimola la fioritura.

Oltre alla banana intera, possono essere utilizzate anche le bucce di banana, lasciate preventivamente macerare in un barattolo di vetro, con dell’acqua.