Inter, Lukaku arriva mercoledì!

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta all’esordio in campionato del 13 agosto quando andrà sul campo del neo promosso Lecce in un clima infuocato ma con il ritorno di Romelu Lukaku



Giuseppe Marotta è più motivato che mai a prendersi l’immagine di copertina di questo calciomercato estivo, infatti il direttore sportivo ex Juventus si è assicurato in pochi giorni il ritorno di Romelu Lukaku, Asllani e Raoul Bellanova.

L’Inter, dopo aver annunciato il rinnovo con il tecnico Simone Inzaghi, vuole riprendersi lo scudetto e puntare a migliorare sensibilmente l’ottavo di finale raggiunto nella scorsa edizione della Champions League.

DEAL DONE✅ Inter Milan have re-signed 29 year old Romelu Lukaku on loan from Chelsea for €8M + Add ons. There is NO buy obligation or option clause… Last year The Blues signed the Belgian for £100M, less than 12 months later he’s back at Inter Milan👀⚽️ #lukaku #inter pic.twitter.com/O9NsY2A5EB — Transfers (@Transfers) June 21, 2022

Lukaku ha voglia di Inter!

Quanta voglia di nerazzurro per Romelu Lukaku che ha deciso di anticipare il suo rientro in Italia di un giorno per firmare il suo nuovo contratto con i nerazzurri e cominciare fin da subito la preparazione fisica in vista dell’inizio della stagione.



“Big Rom” è pronto a sfidare il Milan insieme all’amico e partner d’attacco Lautaro Martinez con il quale ha già fatto vedere di esprimersi al meglio e di formare una delle coppie d’attacco più devastanti sul panorama calcistico europeo.

Il gigante belga dopo un solo anno al Chelsea è dunque pronto al grande ritorno dove è chiamato a riportare l’Inter sul tetto d’Italia a suon di gol.

Lukaku troverà un pubblico ancora ferito dal suo addio della scorsa estate ma pronto a perdonarlo ai primi gol decisivi ed alle prime esultanze rabbiose che lo contraddistinguono.

L’Inter ha finalmente il suo attaccante, ora Simone Inzaghi lavorerà per conquistare il suo primo scudetto in carriera da allenatore e regalare la seconda stella ai nerazzurri ( Inter ferma a quota 19, come il Milan)