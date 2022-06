Inter, l’arrivo di Lukaku frena la trattativa con Dybala

E’ l’Inter la squadra più scatenata in questo calciomercato estivo, i nerazzurri hanno ufficializzato il rinnovo di Simone Inzaghi e stanno lavorando per creare una squadra ancor più competitiva ed in grado di riprendersi lo scudetto vinto dal Milan



Marotta si è assicurato il gioiello dell’Empoli Asllani ,che svolgerà il ruolo di Vice-Brozovic all’interno del 3-5-2 di Simone Inzaghi, e sta chiudendo l’affare con il Cagliari per portare subito a San Siro il promettente terzino destro Raoul Bellanova che tanto bene ha fatto alla sua prima stagione in Serie A con la maglia dei sardi.

Ora la dirigenza interista si concentrerà sulle cessioni con il tentativo di abbassare il monte ingaggi e sfoltire una rosa che ad oggi è composta da un numero troppo elevato di calciatori.

Inter, Dybala si allontana?

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Paulo Dybala in nerazzurro, ad oggi però con il ritorno di Romelu Lukaku, l’argentino non rappresenta più una priorità per il club di Appiano Gentile e la “Joya” potrebbe allontanarsi definitivamente dai nerazzurri.



Le parti inoltre non riescono a trovare un accordo sull’ingaggio con Jorge Antun che spinge per arrivare ad 8 milioni annuali per il suo assistito, cifra ritenuta troppo alta da Giuseppe Marotta che propone una base di 5 milioni con la presenza di alcuni bonus legati al rendimento del giocatore.

La sensazione è che la trattativa sia in una fase di stallo e il possibile interessamento di altri club possa definitivamente allontanare Dybala dai nerazzurri.

L’argentino non ha ricevuto altre offerte e ha dato la sua priorità all‘Inter ormai da settimane, il Milan sta valutando l’evolversi della situazione potrebbe presto contattare l’entourage del giocatore per verificare la possibile apertura per una trattativa.

Lukaku vuole riprendersi l’Inter

Tutto fatto, Romelu Lukaku tornerà presto in nerazzurro ed andrà a ricomporre il tandem offensivo con l’amico Lautaro Martinez, attacco con il quale l’Inter ha già vinto uno scudetto e raggiunto una finale di Europa League.

I tifosi interisti aspettano il ritorno del loro bomber e si preparano a scoprire il calendario della Serie A con la consapevolezza di avere una squadra ancor più competitiva dello scorso anno e pronta a dare battaglia al Milan Campione d’Italia.

“Big Rom” arriverà a Milano nei primi giorni di luglio dove si presenterà alla stampa e firmerà il suo nuovo contratto con l’Inter.