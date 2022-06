Inter, giorni decisivi per Paulo Dybala

Entra nel vivo il calciomercato dell’Inter con Beppe Marotta a lavoro per creare una squadra ancora più forte ed in grado di riprendersi il tricolore recentemente conquistato dai rivali del Milan.

Tra rinnovi e possibili cessioni sono tanti i movimenti in casa Inter con Marotta scatenato sul mercato e pronto a chiudere l’operazione Dybala, parametro zero e talento assoluto della nostra Serie A.

La società nerazzurra saluterà probabilmente Sanchez e Vidal, con i due cileni da tempo ormai ai margini del progetto, probabile anche l’addio di Roberto Gagliardini che interessa a molte squadre di Serie A.

Paulo Dybala wants to join Inter as priority. Talks are progressing with his agents – there’s still something to resolve on his salary with add-ons and bonuses. 🇦🇷 #Inter Negotiations will continue in the coming days with a new meeting in order to reach full agreement. pic.twitter.com/9QKkw2oMxy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022

Dybala si avvicina all’Inter

L’Inter ha fatto la sua prima proposta ufficiale a Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala, comunicando la volontà di tesserare l’argentino con un quadriennale da circa 6 milioni di euro annui.

L’ex numero 10 della Juventus vorrebbe un ingaggio più alto ma c’è grande ottimismo in casa Inter con Dybala che ha fatto capire di essere pronto a vestire la maglia dell’Inter, squadra che per prima si è interessata al giocatore.

La sensazione è che le parti siano molto vicine e che nelle prossime settimane possa arrivare la fumata bianca per il rammarico dei tifosi della Juventus che continuano a sostenere “la Joya” pregandolo di non firmare per i rivali dell’Inter.

Inter have made an official bid to Paulo Dybala after meeting with his agents today. Opening proposal for a 4 year contract. 🚨🇦🇷 #Inter Meeting was described as ‘positive’ by sources – it’s not fully agreed yet, still to be discussed on salary details but getting closer. pic.twitter.com/ucveWT5kET — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022

Inzaghi e Bastoni ancora in nerazzurro

Giornata importante anche per Simone Inzaghi, vicino al rinnovo con un importante aumento dell’ingaggio.

Il tecnico ex Lazio e l’Inter hanno trovato un accordo e nelle prossime settimane arriveranno le firme con l‘allenatore che rimarrà sulla panchina nerazzurra, almeno, per i prossimi quattro anni.

Anche Alessandro Bastoni rimarrà a Milano, il suo procuratore ieri ha ribadito la volontà del suo assistito che, nonostante la pressione del Tottenham, non ha alcuna intenzione di lasciare la sua squadra del cuore.