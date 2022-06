Inter, folle idea Lukaku

Sicura dei rinnovi di Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni, l’Inter punta a rinforzare sensibilmente la sua fase offensiva individuando i profili più adatti a sostenere Lautaro Martinez.



Sempre attento e vigile sul mercato, il direttore nerazzurro Beppe Marotta sta valutando le migliori opportunità per il calciomercato estivo 2022, considerando un badget limitato ed un passivo interno pesante da gestire.

Il secondo posto in classifica e l’amarezza di aver lasciato il tricolore ai rivali del Milan ha motivato la società di Appiano Gentile, intenzionata a riprendersi lo scettro di campione ed a continuare il processo di crescita in Europa.

Dopo una stagione difficile Romeu Lukaku è già pronto a salutare il Chelsea che appena 12 mesi fa aveva sborsato più di 100 milioni per strapparlo all’Inter.

Deludente e con poche soddisfazioni la stagione del centravanti belga che non è mai riuscito ad instaurare un feeling particolare con la tifoseria londinese e, soprattutto, con Tomas Tuchel, allenatore dei Blues.

Il classe ’93 ha fatto più volte capire di essere disposto a tutto pur di vestire la maglia nerazzurra, con Inzaghi che lo accoglierebbe volentieri ad Appiano Gentile.

L’Inter proverà a trattare con il Chelsea nella speranza di ottenere un prestito oneroso sfruttando la volontà del giocatore e facendo leva sulle motivazioni di Lukaku.

Impossibile, ad oggi, pensare alla possibilità di un’acquisizione a titolo definitivo da parte di Marotta, costretto a ridurre al massimo le spese in virtù di un bilancio pesantemente in passivo.

I tifosi dell’Inter possono iniziare a sperare, Lukaku ha voglia di tornare a casa.

Aumentato sensibilmente le probabilità di vedere Paulo Dybala con la maglia dell’Inter, l’argentino e la società nerazzurra lavorano per limare alcuni dettagli avendo già raggiunto un accordo di massima per un trasferimento che quasi certamente si farà.

L’ex calciatore della Juventus ha dato la sua priorità all‘Inter, motivato a dimostrare ancora il suo valore in Serie A.

L’Inter sogna un tridente da favola con Lukaku-Dybala e Lautaro per riprendersi lo scudetto, a Marotta il compito di realizzare il sogno dei tifosi nerazzurri.

Paulo Dybala wants to join Inter as priority. Talks are progressing with his agents – there’s still something to resolve on his salary with add-ons and bonuses. 🇦🇷 #Inter

Negotiations will continue in the coming days with a new meeting in order to reach full agreement. pic.twitter.com/9QKkw2oMxy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022