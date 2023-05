Insulti razzisti a Vlahovic: chiusa per un turno la curva dell’Atalanta

La curva dell’Atalanta è stata chiusa per un turno dopo gli insulti razzisti nei confronti dell’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic.

Multa di 10mila euro all’Atalanta e chiusura della curva Nord Pisani per un turno. Questa la decisione del giudice sportivo per il caso dei cori razzisti contro Dusan Vlahovic, il quale durante la partita Atalanta-Juventus della scorsa domenica era stato insultato dai tifosi nerazzurri.

Atalanta-Juve, chiusa per un turno la curva nord per cori razzisti

Era già successo nel 2021, quando il serbo indossava la maglia della Fiorentina. A due anni di distanza, ancora a Bergamo, Dusan Vlahovic è stato preso di mira da una parte della tifoseria atalantina. L’eco raggiunto stavolta è stato maggiore rispetto a due anni fa, visto che sul finale della partita il giovane attaccante è riuscito a colpire, segnando il gol del 2-0 e zittendo con il dito davanti la bocca il pubblico che lo stava pesantemente insultando.

Una parte della curva dell’Atalanta è andata avanti per diversi minuti con insulti razzisti – usando parole che eviteremo di ripetere. Il serbo, per aver risposto e per la sua esultanza, è stato anche ammonito dal direttore di gara. Arbitro che, da regolamento, quando vengono effettuati cori razzisti avrebbe anche l’autorità per sospendere la partita. Ancora una volta però è il calciatore che risponde al pubblico a venire redarguito.

Come successo per Romelu Lukaku, durante la gara di coppa Italia Juventus-Inter. In quel caso il belga, espulso per doppia ammonizione, ricevette la “grazia” direttamente dal Presidente della Federazione Italiana.

Caso simile nel 2022 anche a Roma. Zlatan Ibrahimovic, bersaglio dei tifosi giallorossi lo scorso anno venne preso di mira con gli stessi appellativi beceri con i quali i tifosi della Dea si sono rivolti a Vlahovic. In quel caso però, nessuna squalifica, ma altra ammonizione a Ibra che aveva – sempre dopo un gol – allargato le braccia e mostrato le orecchie in risposta agli insulti.

Atalanta-Juve: “Cori beceri e insulti di discriminazione razziale”

Il problema del razzismo negli stadi non è nuovo, e continuare ad ammonire i calciatori che rispondono dopo una rete alle curve non sembra proprio la soluzione adatta. Rimane, a posteriori, la squalifica di una curva incline a spettacoli indegni di questo tipo – detto del precedente proprio con Vlahovic – con il giudice sportivo che ha deciso per l’obbligo di disputare una gara con il settore Curva Nord Pisani privo di spettatori.

La motivazione è stata per Gerardo Mastrandrea, di “cori beceri e insulti di discriminazione razziale nei confronti di Dusan Vlahovic“. All’Atalanta verrà inflitta una multa di 10mila euro, per il lancio oltre il recinto e sul terreno di gioco di oggetti anche contundenti da parte dei tifosi, e per cori offensivi nei confronti dell’arbitro.