Caterina Murino sarà la madrina alla Mostra del Cinema di Venezia

Si attende anche quest’anno la Mostra del Cinema di Venezia, che partirà il prossimo 30 agosto 2023 e cominciano ad arrivare le prime notizie come la nuova madrina, ovvero l’attrice Caterina Murino.

L’80esima Mostra del Cinema di Venezia inizierà tra poco più di tre mesi e le notizie cominciano ad arrivare, in merito alle presenze, alla giuria e anche, come oggi, alla nuova madrina della kermesse cinematografica.

Quest’anno è stata scelta l’attrice Caterina Murino, conosciuta come nuova Bond Girl nel 2006 al fianco di Daniel Craig e per tantissimi film italiani ai quali ha partecipato. Scopriamo meglio chi è l’attrice sarda che aprirà e chiuderà la Mostra.

Chi è Caterina Murino, la nuova madrina della Mostra del Cinema di Venezia

L’attrice Caterina Murino è ufficialmente la nuova madrina della Mostra del Cinema di Venezia, arrivata alla sua ottantesima edizione.

La nuova madrina aprirà il noto festival del cinema il prossimo 30 agosto 2023, sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, giorno in cui ci sarà la cerimonia di inaugurazione e poi la rivedremo sul palco il 9 settembre, quando verranno annunciati i vincitori dei Leoni d’Oro.

All’ANSA, l’attrice ha detto: “Ho sempre avuto Venezia nel cuore…tutte le città sono uniche al mondo, ma nessuna può eguagliare la sua maestosa bellezza. Essere la madrina dell’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia é un immenso onore e una grande responsabilità e mi impegnerò con tutta me stessa per esserne all’altezza”.

Caterina Murino è sarda, di Cagliari, e nel 1996 ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia, dove si classificò quarta. Per intraprendere la professione di attrice si trasferisce a Milano, dove comincia con diversi spot pubblicitari, come quelli per MasterCard, Swatch, Nescafè e tanti altri.

Dal 1999 al 2000 ha studiato recitazione alla Scuola di Cinema e al Teatro di Francesca de Sapio, debuttando poi in una produzione teatrale del Riccardo III, intraprendendo la carriera in teatro.

Nel 2002 inizia la sua carriera cinematografica e televisiva, con piccole parti in lavori di italiani che di altre nazionalità, come produzioni tedesche e francesi.

La svolta arriva nel 2004, quando recita accanto all’attore Jean Reno nel film Il bandito Corso.

Nel 2006 viene scelta come nuova Bond Girl al fianco di Daniel Craig, nel grande successo Casino Royale di Martin Campbell.

Tra gli altri film che l’hanno portata al successo ci sono Le ragazze del St.Trinian’s – La scuola può essere uno sballo (2007) di Oliver Parker, Non pensarci (2007) di Gianni Zanasi e Il seme della discordia (2008) di Pappi Corsicato.

Le altre notizie sulla Mostra del Cinema di Venezia

In questi giorni è stata diffusa anche un’altra grande notizia in merito alla Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno, una gioia per tutti i cinefili.

Infatti, il presidente di giuria sarà il regista Damien Chazelle, che nel 2016 affascinò tutti proprio a Venezia con il film La La Land.

Il Premio Oscar avrà, quindi, questo ruolo importantissimo commentando così la sua nomina: “Per 10 giorni all’anno questa città delle arti, di Tintoretto, Tiziano e Veronese, diventa una città del cinema, e sono onorato e felice di essere invitato a presiedere la giuria di quest’anno. Non vedo l’ora di scoprire un nuovo raccolto di grandi film all’80° Festival del Cinema di Venezia”.

Oltre a lui, sono stati nominati anche Alice Diop per la giuria di Venezia Opera Prima e Jonas Carpignano per Orizzonti.