Instagram presenta gli abbonamenti anche per i creator italiani

Dopo aver lanciato il servizio in altri Paesi, Instagram lancia gli abbonamenti anche per i creator italiani.

Gli abbonamenti di Instagram saranno disponibili anche per i creator. Prima di giungere nel nostro Paese, questa offerta è stata presentata in altre nazioni del mondo. Nelle prossime settimane sarà presenta anche in altri Paesi del mondo, oltre l’Italia, tra cui Australia, Germania, Giappone, Spagna, Regno Unito, Canada, Brasile e Messico. Optando per questo nuovo strumento, i creator digitali avranno l’opportunità di incrementare il proprio pubblico e le interazioni coi seguaci. Ecco quali sono i vantaggi di questo nuovo servizio messo a disposizione dalla piattaforma di Meta.

Instagram lancia gli abbonamenti anche per i creator italiani

Gli abbonamenti di Instagram giungono anche in Italia. Tale opzione sarà presentata anche in altri Paesi del mondo, tra i quali possiamo annoverare la Francia, il Messico, il Brasile, il Regno Unito, la Germania e, infine, in Giappone.

I creator, in tal senso, potranno incrementare il numero di follower, le interazioni e, di conseguenza, anche gli introiti mensili. Gli abbonati, inoltre, potranno accedere a vantaggi e contenuti esclusivi.

In questo modo, sarà facilitato il processo di monetizzazione sulla sul social network, mediante una struttura espressamente concepita a tale scopo.

Come funzionano gli abbonamenti

I creator che decidono di abbonarsi avranno l’accesso a contenuti specifici e a vantaggi messi a disposizione dal popolare social. Questi strumenti saranno integrati all’interno della stessa piattaforma.

Per sottoscrivere l’abbonamento, il creator non dovrà fare altro che cliccare il pulsante “Abbonati” dal proprio profilo.

L’abbonato, dunque, potrà creare post, storie e Reel, nonché Live, aggiungendovi adesivi interattivi nelle storie di IG o effettuare dirette, indirizzate a una stretta cerchia di utenti.

Non è tutto: i creatori di contenuti, infatti, potranno salvare automaticamente le loro storie sul proprio profilo nei contenuti in evidenza, che saranno visibili solo agli abbonati.

Gli abbonati potranno, inoltre, accedere a informazioni speciali, diramate attraverso le chat social e i canali broadcast.

I contenuti esclusivi con gli abbonati potranno essere condivisi in diversi formati. Gli abbonati, infine, otterranno un badge accanto a messaggi inviati e commenti.

In questo modo, dunque, il creator digitale potrà far leva su un pubblico di seguaci più vasto e attirare l’attenzione dei suoi seguaci, proponendo loro contenuti ai quali, altrimenti, non potrebbero accedere.

Instagram, infine, in occasione della presentazione di questo servizio, dà anche dei suggerimenti e delle linee guida agli abbonati per massimizzare i risultati di questo nuovo strumento.