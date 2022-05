Instagram down da 2 ore, protestano milioni di utenti

By

Oggi, la piattaforma di condivisione delle immagini di Meta Platforms Inc. Instagram, è stata inattiva per milioni di utenti, secondo il sito Web di monitoraggio delle interruzioni Downdetector.com.

Instagram bloccato dalle 18 di oggi

Più di 6milioni di utenti hanno segnalato problemi con Instagram su Downdetector, che tiene traccia delle interruzioni raccogliendo rapporti sullo stato da diverse fonti, inclusi errori inviati dagli utenti sulla sua piattaforma.

L’interruzione potrebbe interessare un numero maggiore di fruitori del social, che ha cominciato ad avere problemi a partire da un paio di ore fa, alle 18. E sembra che in molte parti del mondo il malfunzionamento sta continuando a dare problemi.

Milioni di utenti, mentre aprivano l’applicazione sul proprio smartphone o tablet, hanno visto che la pagina di scorrimento era completamente bloccata e si riuscivano a vedere post vecchi, anche del giorno prima.

La società in una nota diramata pochissimi minuti fa, ha dichiarato che sta cercando di risolvere il problema, che è stato causato dall’intenso traffico, soprattutto nelle grandi metropoli.

Ad avere dei problemi, secondo quanto viene riferito dagli utenti in questi minuti, sono i filtri di Instagram, che sono diventati indispensabili per innumerevoli utenti del social network fotografico.

Tanto che il nome della piattaforma è finito sui Trending Topics di Twitter, che riporta gli argomenti più discussi in quel momento, a causa di un problema con questa funzione.

Ci sono state più di 40mila menzioni, finora, sul “bug” nei filtri. Il social che viene utilizzato per foto e video, da tempo ormai viene utilizzato anche come strumento di lavoro per milioni di persone.

Quindi, quando si creano situazione come questa, dove ci sono problemi che durano per molto tempo, il disagio diventa enorme e causa delle difficoltà economiche importanti. La speranza è che presto tutto sarà ripristinato a breve, in modo da evitare altri problemi.