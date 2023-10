“Insieme per la Costituzione”: la manifestazione della Cgil a Roma

Alla manifestazione parteciperanno oltre 100 associazioni, che scenderanno in piazza per difendere il diritto a un lavoro dignitoso e per protestare contro la guerra.

Alla manifestazione ha aderito anche il Partito democratico, che sarà rappresentato dal segretario dem Elly Schlein.

Manifestazione Cgil a Roma

Sono oltre cento le associazioni che quest’oggi parteciperanno alla manifestazione indetta dalla Cgil: “La Via Maestra, Insieme per la Costituzione”. I cortei prenderanno il via da Piazza della Repubblica e Piazzale dei Partigiani per poi concludersi in piazza San Giovanni, dove interverrà il segretario della Cgil, Maurizio Landini.

La manifestazione avrà come motore il diritto alla casa e a un lavoro dignitoso, il diritto alla sanità e alla scuola pubblica, il diritto allo studio e il diritto ad avere i diritti sanciti nella Costituzione. Alla manifestazione ha aderito anche il Partito democratico, che sarà rappresentato dal segretario dem Elly Schlein. Adesioni anche dai Pentastellati.