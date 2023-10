L’incidente è avvenuto questa mattina – alle 7:20 – lungo la strada regionale, all’altezza di Policiano, Arezzo.

Incidente ad Arezzo tra uno scuolabus e un’auto

Mattinata di paura per un gruppo di bambini diretti a scuola, che alle 7.20 sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la strada regionale 71 all’altezza di Policiano, nel comune di Arezzo. L’autobus su cui viaggiavano, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto, proveniente in direzione opposta.



Alla guida della vettura un uomo di 65 anni che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Arezzo. Tre dei sei bambini che viaggiavano a bordo del pullman sono stati portati al pronto soccorso per un controllo, anche se – stando alle prime informazioni – non avrebbero riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme a vigili del fuoco e polizia municipale, che si sta occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente.