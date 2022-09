INPS, bonus di 590 euro per queste donne: come ottenerlo prima di subito

L’INPS eroga un bonus da 590 euro per queste donne in particolare, da richiedere immediatamente. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche, i vantaggi e come fare la domanda.

È un momento di fortissima crisi e tutti si rivolgono al Governo o agli Enti per ottenere bonus e agevolazioni diversi. Sul tavolo sono stati predisposti aiuti di ogni tipo, che rispondono a caratteristiche differenti a seconda delle necessità di ogni singola famiglia. Questo per dire che si è cercato di valutare ogni possibile scenario attuale, potendo aiutare ad arrivare a fine mese in considerazione degli aumenti attuali e il caro vita. Questo bonus di 590 euro viene erogato dall’INPS ed è specifico per queste donne.

Bonus 2022: verranno confermati anche per il nuovo anno?

È una grande incognita, perché moltissimi dei bonus e agevolazioni del 2022 sono stati sostituiti o prorogati sino a fine anno. Con il nuovo Governo in entrata dopo il 25 settembre, ci saranno sicuramente moltissimi aspetti da rivedere completamente tra cui anche questi aiuti.

Con la crisi che sta soffocando l’Italia e l’inflazione sempre più alta, gli italiani si aspettano che ci siano ancora a disposizione dei bonus per diverse categorie di persone o che si arrivi al reddito unico universale. Nel frattempo, queste donne possono fare domanda per il bonus da 590euro erogato dall’INPS.

Bonus da 590 euro dall’INPS: a chi spetta

Il nuovo bonus da 590 euro erogato dall’INPS è dedicato alle madri minorenni o con situazioni particolari sino al compimento dei 21 anni. Sono aiuti economici concreti che consentono alle giovani madri di avere del tempo per organizzarsi vista la nuova vita che devono condurre.

È un aiuto che spetta a tutte le neomamme, con maggiorazione dell’importo se minorenni insieme ad altre agevolazioni. Si aggiungono assegno di maternità, assegno INPS per i figli minori e anche la carta acquisti.

La legge italiana vigente su alcuni aiuti evidenzia che non ci siano dei limiti di età verso il basso, per questo anche le madri minorenni possono richiedere un determinato bonus. Quello da 590euro è triplo ed si presenta come assegno unico universale per i figli minori, maternità comunale e carta acquisti.

Tra i requisiti che vengono richiesti c’è un limite ISEE e il più basso di riferisce alla carta acquisti con previsione di 40euro al mese. Il limite massimo del documento è inerente all’assegno di maternità comunale con erogazione per cinque mesi.

L’assegno unico universale eroga 175euro al mese sino a quando il bambino non ha compiuto 18 anni. Facendo un calcolo dei tre aiuti, si arriva a 590euro totali per le mamme minorenni.

Madri minorenni, quali contributi possono richiedere alla nascita del bambino

Per fare maggiore chiarezza in merito a questi aiuti:

Le mamme minorenni che presentano un Isee che non supera i 7.120,39 euro potranno fare domanda per la carta acquisti, sino a che il bambino non ha compiuto tre anni con valore di 80euro – accredito ogni due mesi