Calcare ostinato nel box doccia, l’infallibile rimedio per toglierlo nell’immediato

Avere il calcare nella doccia è fastidioso e inoltre non consente di erogare il giusto quantitativo di acqua. C’è un rimedio infallibile che in pochi conoscono ed è da provare subito.

Il calcare è un nemico silenzioso che intacca ogni superficie della casa, amando in particolare la doccia. Quando accade, le incrostazioni deturpano la superficie e l’erogazione dell’acqua non avviene in maniera corretta. Per questo motivo, molte persone ricorrono a dei rimedi particolarmente inquinanti e ricchi di componenti chimici da evitare. Tra i rimedi naturali, uno in particolare è in grado di rivoluzionare il concetto di calcare rimuovendolo nell’immediato.

Doccia piena di calcare, quali sono le cause?

Il cambio di stagione non è mai gentile e ci si rende conto di quanto calcare si sia intaccato alle superfici, dalla doccia al lavandino e così via dicendo. Una pulizia approfondita della casa viene svolta una volta ogni tre/quattro mesi e il calcare si riforma continuamente.

Questo accade perché non si usano i prodotti corretti, prediligendo quelli ricchi di sostanze inquinanti e agenti chimici molto pericolosi che corrodono le superfici senza rimuovere le tracce di calcare. È preferibile adottare una soluzione immediata, ma completamente naturale e non corrosiva.

Ma quali sono le cause nella formazione del calcare nella doccia? Questo materiale è presente naturalmente a seguito dell’erosione delle rocce durante il passaggio dell’acqua dalla montagna sino a valle. La durezza dell’acqua è costituita dalla quantità di Sali di calcio e magnesio.

Più l’acqua è calda e maggiore sarà la cristallizzazione del calcare che rilascia una patina ben visibile di colore bianco. La causa del calcare è la durezza dell’acqua, con gli ioni di calcio e magnesio che sono già presenti al suo interno e si solidificano quando la temperatura è molto calda.

I danni si manifestano con incrostazioni, corrosione delle tubature e superfici completamente rovinate.

Calcare nella doccia: il rimedio per eliminarlo

Come accennato, sarebbe bene non usare alcun prodotto con aggiunta di elementi chimici che potrebbero rovinare maggiormente le superfici. Per questo motivo si ricorre ai rimedi naturali con l’acido citrico, che si compra online oppure in negozi specializzati.

Ne bastano pochissimi grammi per rimuovere il calcare, unito al detersivo per i piatti biologico con ingredienti naturali e acqua distillata. Come fare?

Versare 400 grammi di acqua distillata all’interno di un contenitore spray

all’interno di un contenitore spray Aggiungere 100 grammi di acido citrico e 10 grammi di detersivo per i piatti biologico

Richiudere con il tappo e agitare bene così che tutti gli ingredienti possano mescolarsi e sciogliersi. Ora il composto potrà essere vaporizzato direttamente sul calcare presente nella doccia, lasciando agire per 10 minuti prima di risciacquare bene eliminando ogni residuo.

Questa operazione può essere ripetuta una volta al mese e comunque ogni volta che il calcare sta per riformarsi.