INPS, a marzo arriva l’assegno maxi: comunicata la data ufficiale | A chi spettano più soldi

Ecco chi sono i pensionati che potranno beneficiare dell’assegno maxi erogato dall’INPS e soprattutto quando, arriva la data.

Vi sveliamo tutto sulle ultime novità da parte dell’INPS. Alcuni fortunati cittadini potranno beneficiare di un maxi assegno.

INPS, arriva l’assegno maggiorato a marzo

L’annuncio del Governo italiano di maggiorare l’ammontare delle pensioni degli italiani del 7% con la nuova legge di bilancio era sicuramente una buona notizia per molti pensionati. Tuttavia, presto si è scoperto che l’inflazione è ormai all’11%, rendendo la maggiorazione delle pensioni sostanzialmente insufficiente.

Questa notizia ha suscitato lamentele e proteste da parte di molti pensionati, che si sentono traditi dal Governo. Infatti, molti di loro si sono resi conto che l’incremento del 7% non basta a compensare l’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi, che hanno subito un netto aumento negli ultimi mesi.

In molti stanno chiedendo al Governo di rivedere la propria posizione e di aumentare le pensioni di almeno il 4% per bilanciare l’aumento dell’inflazione. Questa richiesta è del tutto comprensibile, in quanto i pensionati hanno bisogno di un’adeguata copertura finanziaria per poter affrontare le spese quotidiane e le emergenze che si presentano.

I pensionati rappresentano una fetta importante della popolazione italiana e la loro situazione economica ha un impatto significativo sull’intera economia del Paese. Se i pensionati non sono in grado di soddisfare le loro esigenze finanziarie, questo potrebbe avere ripercussioni negative sulla crescita economica e sulla qualità della vita di tutti gli italiani.

Il Governo italiano deve prendere sul serio le richieste dei pensionati e agire tempestivamente per garantire loro una maggiore copertura finanziaria. In particolare, l’aumento delle pensioni di almeno il 4% potrebbe rappresentare un primo passo importante verso una maggiore equità e giustizia sociale.

Nel frattempo, però, i cittadini si chiedono almeno quando arriveranno effettivamente queste maggiorazioni sulla pensione. Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

Ecco a chi spettano più soldi

Già a gennaio del 2023 sarebbero dovute essere erogate dall’INPS le prime maggiorazioni sulla pensione con l’aggiornamento del 7%. Tuttavia, i pensionati non hanno ancora visto un centesimo.

Finalmente, l’INPS ha comunicato che nel mese di marzo del 2023 erogherà tutti gli arretrati che non ha potuto versare a gennaio e a febbraio, per via della legge di bilancio entrata in vigore troppo tardi.

Purtroppo, però, non tutti i pensionati potranno ricevere questo beneficio. Gli interessati saranno, per il momento, tutti coloro che percepiscono un importo di pensione superiore ai 2101,52 euro.

Ed ecco di seguito lo specchietto con le date ufficiali: