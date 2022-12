INPS, 600 euro in più sulla pensione soltanto per chi ha superato questa età

Ecco a chi sono destinati i 600 euro in più sulla pensione. L’INPS li erogherà solamente a quegli italiani che hanno compiuto quest’età.

Il Governo ha sul tavolo tantissime novità, anche in materia di pensioni. Le normative dovrebbero già essere in vigore a partire del primo di gennaio del 2022.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto su questi 600 euro che verranno accreditati sulle pensioni di determinati soggetti.

Arriva la manovra del 2023

Il Governo di Giorgia Meloni è in carica soltanto da pochi mesi ed è già a lavoro su numerosi fronti. Uno di questi è naturalmente la manovra del 2023, che comprenderà la nuova legge di bilancio e vari emendamenti che interesseranno gli italiani su vari temi.

In base alle fonti istituzionali, un nuovo maxi emendamento è previsto per giovedì, quando dovrebbero essere rilasciati dichiarazioni che annunciano le nuove normative.

Al momento, i fondi a disposizione del Governo, che dovrà ripartirli nella maniera più equa e sensata possibile, sono 700 milioni di euro, di cui 400 appannaggio del Parlamento e 300 dei vari Ministeri.

Entro la giornata di domenica i nostri politici dovranno votare, dopodiché si passerà al disegno di legge, che dovrebbe entrare a Montecitorio entro la giornata di mercoledì.

Tutta la procedura dovrebbe concludersi entro le vacanze di Natale, in modo che il Senato possa votare il disegno nelle giornate che vanno dal 27 di dicembre fino al 30 di dicembre. Così facendo la nuova manovra entrerebbe già in vigore dal primo di gennaio del 2023.

Il Governo di Giorgia Meloni sta riformando completamente le pensioni. Ora gli italiani si chiedono quali siano le novità sul tavolo: gli esperti parlando di 600 euro in più per determinati soggetti.

Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire di quali italiani si tratta. Devono avere un’età specifica.

L’INPS aumenta di 600 euro la pensione, ma solo a loro

La nuova legge di bilancio sta riformando ogni settore della nostra vita pubblica, soprattutto le pensioni.

Il Governo attuale è costituito da una maggioranza di cui fa parte anche Forza Italia, che ha insistito affinché delle modifiche specifiche venissero attuate. Una di queste è il rialzo delle pensioni minime.

La nuova misura, quindi, andrebbe a favore di tutti quei cittadini con un reddito basso rispetto agli altri. Si pensa a un aumento di ben 600 euro.

Purtroppo, però, i requisiti per beneficiarne sono davvero stringenti. Non solo il reddito annuale netto deve essere il più basso tra quelli disponibili, ma i soggetti beneficiari devono essere obbligatoriamente degli over 75.

Il requisito dell’età è essenziale e sta facendo molto discutere gli italiani, visto che c’è chi possiede un reddito leggermente più alto di quello utile per beneficiare della pensione minima, e si troverà escluso dall’emendamento; e inoltre c’è chi magari compirà i 75 anni il prossimo anno e non sa se la nuova riforma verrà prorogata in modo da dargli tempo per compierli.

L’INPS dovrà adeguarsi alla nuova legge di bilancio del 2023 ed erogare a questi fortunati pensionati ben 600 euro in più sulla propria pensione minima.