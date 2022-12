Francia-Marocco, chi vince raggiunge l’Argentina in finale

Questa sera si giocherà la seconda semifinale del mondiale 2022, una tra Francia e Marocco raggiungerà l’Argentina di Messi nella finale in programma nel pomeriggio di domenica.

I campioni del mondo partono senza dubbio con i favori del pronostico ma davanti troveranno un Marocco determinato a compiere l’ennesima grande impresa di questo torneo.



La Francia vuole raggiungere la sua seconda finale consecutiva in un campionato del mondo, nonostante le assenze e gli infortuni la nazionale di Deschamps ha avuto fin qui un cammino netto che la porta ad essere senza dubbio la favorita assoluta per il titolo finale.

Mbappè e compagni finora sono stati perfetti ed oggi vogliono dare un’altra grande dimostrazione di forza superando anche il sorprendente Marocco di Regragui.

I nordafricani invece non hanno nulla da perdere, le vittorie contro Spagna e Portogallo hanno evidenziato il processo di crescita di una squadra che ora è compatta e brava in entrambe le fasi.

Per superare i campioni del mondo in carica però servirà alzare ulteriormente l’asticella e sfruttare ogni minima palla gol.

Il Marocco dovrà essere cinico: l’obiettivo è quello di difendersi con ordine e ripartire sfruttare la velocità di Hakimi e la qualità di Ziyech sulla corsia destra.

Une place en 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 à aller chercher… mais pour ça, il va falloir 𝙏𝙊𝙐𝙏 𝘿𝙊𝙉𝙉𝙀𝙍 👊 🇫🇷 FRANCE 🆚 MAROC 🇲🇦

⏰ 20H00

Francia con il 4-2-3-1, nessun cambio per Deschamps

Non dovrebbero esserci novità per la Francia che scenderà in campo con il solito 4-2-3-1 molto offensivo.

I riflettori saranno ovviamente puntati su Mbappè, il numero 10 è il capocannoniere del mondiale con 5 gol e vuole conquistare il suo secondo mondiale già all’età di 24 anni.



Tra i pali ovviamente Lloris, davanti a lui la difesa a quattro formata da Koundè, Varane, Upamecano e Theo Hernandez.

Il centrocampo a due sarà composto da Tchouameni e Rabiot che giocheranno in appoggio a Dembelè, Griezmann e Mbappè.

Il terminale offensivo sarà ovviamente Olivier Giroud, assoluto trascinatore fin qui dei transalpini.

Marocco con il 4-3-3: En-Nesyri unica punta

Squadra che vince non si cambia: Regragui conferma gli stessi undici che hanno eliminato il Portogallo ai quarti di finale con Saiss che ha recuperato dal problema fisico e sarà regolarmente in campo dal primo minuto.

In porta c’è Bounou, davanti a lui Hakimi, El Yamiq, Saiss e Mazraoui.

A centrocampo il regista è Amrabat con Amallah e Ounahi a completare il reparto.

Davanti tanta qualità con Ziyech e Boufal che giocheranno in appoggio a En-Nesyri.

La partita si giocherà alle ore 20 italiane e sarà trasmessa in diretta in chiaro sui Canali Rai ed in streaming tramite l‘app RaiPlay.