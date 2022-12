INPS 403 euro in più di bonus solo per questi pensionati: ecco quali

Ecco che l’INPS erogherà ben 403 euro in più di bonus per alcuni pensionati italiani. Di seguito finalmente vi sveliamo per quali soggetti è stata pensata la soluzione.

Nessuno si aspettava che questi particolari pensionati avrebbero potuto accedere a ben 403 euro di bonus erogati dall’INPS. La notizie è incredibile e stiamo sicuri che vi stupirà. Anche i media sono stupiti da questa manovra, perché è pensata per quei pensionati “non pensionati”. Ecco che di seguito vi spieghiamo cosa significa.

403 euro in più di bonus dall’INPS

Non tutti lo sanno, ma il Governo ha pensato a una misura davvero inaspettata, che potrebbe portare gli italiani a ottenere 403 euro di bonus. In realtà non si tratta di una maggiorazione pensata per gli attuali pensionati.

I 403 euro, infatti, nascono nel contesto di Quota 103 e sono pensati per tutti quei potenziali pensionati che possiedono i requisiti per rientrarci. Si tratta di un vero e proprio regalo fatto dalla manovra sulle pensioni a determinate categorie di italiani.

Si tratta di somme corrispondenti alle contribuzioni attuali, che vengono versate a cittadini che hanno una fascia di reddito annuale piuttosto bassa.

A sancirlo è l’articolo 54 della manovra, che vuole riservare grandi sorprese agli italiani, specialmente a coloro che hanno un’età pensionabile. Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli della manovra e soprattutto quali sono i pensionati per i quali è stata pensata questa soluzione.

Ecco per quali pensionati arriverà

Non ci crederete mai, ma la notizia è vera e sta facendo il giro d’Italia. A riportarla anche Repubblica, che ha sottolineato come la manovra sia pensata per i pensionati, ma in realtà per chi sceglie di non esserlo.

Sì, perché questa soluzione è per coloro che possiedono tutti i requisiti di Quota 103. Vi ricordiamo che si tratti di avere almeno 62 anni d’età e di aver versato almeno 41 anni di contributi entro l’anno 2023.

Il bonus, però, è pensato per tutti quei cittadini italiani che, pur possedendo questi requisiti, vi rinunciano. I potenziali pensionati, quindi, che pur in possesso dei requisiti di Quota 103 decidono di rimanere sul loro posto di lavoro, riceveranno ben 403 sul proprio cedolino una volta che andranno in pensione.

La nuova misura del Governo, quindi, è un incentivo per i cittadini, per spingerli a continuare a contribuire all’economia del Paese attivamente, lavorando e offrendo il proprio valore in azienda. Un altro requisito fondamentale per i cittadini è quello di avere un reddito lordo annuo di massimo 22 mila euro.

Ricapitoliamo che i cittadini che potranno beneficiare di questo incredibile bonus del valore di 403 euro sono quei cittadini con un reddito annuo inferiore ai 22 mila euro lordi, che possiedono i requisiti di Quota 103.

Soltanto in questo modo potranno scegliere di posticipare il loro ingresso in pensione e di proseguire a lavorare attivamente nel nostro Paese, per poi ottenere 403 euro in più sul cedolino una volta che andranno in pensione.