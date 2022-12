Dal podio all’Ospedale: Goggia arriva seconda ma si frattura una mano

Uno straordinaria Sofia Goggia taglia il traguardo dietro ad Elena Curtoni a St.Moritz, risultato clamoroso se pensiamo che la bergamasca ha concluso la sua discesa nonostante una frattura scomposta a due dita della mano sinistra.

La classe ’92 è subito volata a Milano per farsi operare con l’obiettivo di tornare in Svizzera questa sera stessa per gareggiare già domani.



“Mi sono rotta la mano“, sono state queste le prime parole pronunciate da Sofia Goggia al termine della discesa che l’ha vista tagliare il traguardo al secondo posto dietro ad Elena Curtoni.

La bergamasca si è subito resa conto dell’infortunio e, dolorante, è partita verso Milano per sottoporsi ad un intervento chirurgico con la speranza di tornare a St.Moritz già in serata e poter gareggiare domani mattina.

La Goggia ha impattato contro un palo procurandosi la frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra.

Ora proverà a fare una vera e propria corsa al tempo per scendere in pista domani nella seconda discesa: “Farò di tutto per essere pronta per la discesa di sabato.”

FESTA AZZURRA A ST. MORITZ! 💚🤍❤️ Una splendida Elena Curtoni vince la discesa libera, subito dietro c’è Sofia Goggia che però s’infortuna alla mano ⛷️🇨🇭#EurosportSCI | #FISAlpine | #StMoritz | #Curtoni | #Goggia pic.twitter.com/tlVMLs04tr — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 16, 2022

La vera gara di Sofia è iniziata nel momento esatto in cui ha tagliato il traguardo al secondo posto, la bergamasca infatti ha subito un infortunio alla mano ed è stata subito accompagnata a Milano per sottoporsi ad un’operazione chirurgica.

E’ stata lei stessa ad accorgersene in diretta allarmando immediatamente il responsabile della commissione medica FISI Andrea Panzeri.



Per la bergamasca questo è il secondo infortunio al braccio sinistro in carriera: nel febbraio del 2020 si era procurata la frattura scomposta del radio che l’aveva costretta a saltare tutta la stagione.

Qualche minuto dopo la gara è stata la stessa sciatrice italiana a postare sui social le immagini della sua mano, apparsa da subito molto gonfia.

L’intervento avverrà in queste ore e Sofia ha promesso di fare tutto il possibile per tornare in Svizzera in serata con l’obiettivo di disputare nella mattinata di domani la seconda discesa.

Inizia la corsa contro il tempo, lo sport italiano si stringe intorno alla campionessa bergamasca.