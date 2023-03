Inizierà un pessimo periodo per questi segni: una marea di problemi li attende

Pessimo periodo per questi segni zodiacali. In arrivo una marea di problemi per loro. Ecco chi si ritroverà messo con le spalle al muro. Scopri se anche tu dovrai affrontare tanti grattacapi.

Inizia un pessimo periodo per alcuni segni. I nati sotto queste costellazioni si ritroveranno ad affrontare un sacco di grattacapi e problemi. Ecco chi deve prestare particolare attenzione al cielo.

Problemi in arrivo per loro: ecco cosa dice l’oroscopo

Se per alcuni segni zodiacali marzo è iniziato sotto l’influsso positivo del cielo, per altri invece sarà ricordato come uno dei mesi più drammatici. E non è ancora finita. Le stelle hanno deciso di non mostrarsi clementi con alcuni segni zodiacali.

In particolare, i nati sotto questi costellazioni si ritroveranno a breve ad affrontare un pessimo periodo, pieno di grattacapi e problemi. In arrivo complicazioni per loro sotto ogni punto di vista.

Difficoltà al lavoro, discussioni in famiglia e litigi col partner apriranno le danze a giornate dure da affrontare. Ma quali sono questi segni zodiacali che dovranno dotarsi di pazienza e coraggio? Proprio loro. Scopri se anche tu dovrai fare i conti con una dea bendata davvero molto capricciosa.

Inizia un periodo pessimo per questi segni zodiacali

Non ci sono buone notizie dal cielo. Questi segni zodiacali si ritroveranno ad affrontare davvero tanti problemi. Non soltanto insidie sul lavoro ma pure in famiglia e con il partner. La dea bendata è capricciosa e per alcuni giorni, se non addirittura settimane, non ha intenzione di sorridervi.

Ma chi sono gli sfortunati che dovranno affrontare grattacapi e incomprensioni? Lo scopriamo immediatamente. Accertati che anche tu non rientri in questa categoria di sfortunati.

Iniziamo subito. Al primo posto di questa lista nera troviamo il segno dell’Ariete. Con la presenza di Venere e Giove nella vostra costellazione, non ne trarrete nulla di buono, purtroppo.

A soffrire non soltanto il cuore ma anche le tasche. Problemi economici in arrivo. Delle spese impreviste vi costringeranno a fare bene i calcoli. Quel progetto che da tanto tempo aspettate di realizzare dovrà rimanere ancora chiuso nel cassetto delle speranze: adesso è il momento di rimboccarvi le maniche e di concentrarvi.

Le ristrettezze economiche delle prossime settimane vi abbatteranno come non mai. Le stelle vi consigliano di prestare particolare attenzione alle finanze, potreste trovarvi in serie difficoltà economiche.

Non è questo il momento giusto per concedervi sfizi superflui o dedicarvi ad acquisti futili. Piuttosto pensate a risparmiare: il periodo di magra è vicino. Al secondo posto troviamo il Sagittario.

I nati sotto questa costellazione devono fare i conti con un conto corrente che si svuota e con il portafogli sempre più vuoto. Nei giorni scorsi, le spese folli che avete fatto non sono state una buona idea.

Adesso dovete mettervi al lavoro per recuperare. Problemi anche con il partner. Siete freddi e scostanti. Attenzione all’impulsività, potreste ritrovarvi da soli da un momento all’altro. Se le difficoltà economiche diventano insostenibili, sapete già a chi rivolgervi: gli amici rappresenteranno in questo periodo buio, la vostra luce in fondo al tunnel.

Al terzo posto troviamo invece il segno della Vergine. Anche voi, cari amici nati sotto questa costellazione, potreste ritrovarvi ad affrontare un periodo buio e con difficoltà mai sperimentate fino ad ora.

Non saranno tanto i problemi sul lavoro a spaventarvi quanto quelli con il partner. In arrivo una tempesta emotiva che promette di fare danni. Cercate il confronto e mai il litigio, non agire d’impulso vi ripagherà in futuro.

Il vostro carattere pacato e tranquillo vi salverà solo se farete funzionare il cervello oltre che il cuore. Attenzione anche alle spese folli: non è questo il momento di investire o fare acquisti importanti. Un periodo di ristrettezze potrebbe mettervi in serie difficoltà.

Risparmiate quanto più potete e non vi abbattete. Molto presto il cielo tornerà a sorridervi, basta solo avere un po’ di pazienza. Intanto il sorriso dovrà diventare il vostro migliore alleato.