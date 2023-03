A Bologna è scoppiata una bombola in un rifornimento: ci sono dei feriti

In un benzinaio di via Alberelli a Bologna, la bombola in una vettura è esplosa durante un rifornimento, causando dei feriti.

Il conducente è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Insieme ai soccorritori sono giunti subito i Vigili del Fuoco del comando di zona per mettere l’area in sicurezza.

Bombola scoppiata a Bologna

Nella zona di Borgo Panigale a Bologna, c’è stato un gravissimo incidente in un distributore di benzina, dove una vettura con impianto Gpl stava facendo rifornimento, Improvvisamente la bombola è scoppiata causando molti danni alla struttura ma soprattutto diversi feriti.

Fra questi c’è l’automobilista che è la persona che ha riportato più danni, infatti è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Siamo in zona via Alberelli, nella periferia ovest della città e subito i pompieri si sono precipitati sul posto per verificare l’accaduto.

Terribile la scena al loro arrivo, diverse parti della tettoia della pompa di benzina erano crollate e anche le automobili che sostavano vicino alla vettura che è esplosa, hanno riportato dei danni.

Sono almeno 4 i feriti, di cui come dicevamo uno, l’automobilista di 46 anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale Maggiore.

Le indagini

La prima operazione è stata quella di soccorrere i feriti, ovvero 4 persone. Solo una di loro è stata portata via in ambulanza mentre per gli altri sono state sufficienti le cure sul posto da parte dei paramedici, chiamati tempestivamente da alcuni testimoni.

Proprio questi sono stati ascoltati a lungo perché i Carabinieri di zona stanno indagando sulla vicenda e forse dettagli utili alle indagini arriveranno dall’analisi degli impianti di sorveglianza della zona. Al momento, secondo la dinamica ricostruita dagli inquirenti, sembra che l’uomo avesse appena finito di rifornire l’auto di gas, quando si è verificata l’esplosione.

Sono in corso accertamenti per capire però le vere cause e per far questo, la vettura è stata sequestrata per i rilievi e le analisi di rito, nel frattempo i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati sul luogo dello scoppio poiché l’incidente è avvenuto poche ore fa e ancora l’area potrebbe essere esposta a pericoli, infatti la struttura è stata danneggiata in modo importante.

La zona resterà chiusa per accertamenti durante tutto il periodo delle indagini e forse gli agenti troveranno risposte grazie alle versioni di diretti interessati, ovvero coloro che erano nell’auto e soprattutto il proprietario: c’era un guasto alla bombola? Lui ne era a conoscenza? In tal caso ci saranno responsabilità da addebitare ma al momento è presto per avanzare ipotesi e ancora sono in corso le perizie. Inoltre il 46enne non è in grado di parlare perché si trova in condizioni gravi.

Molto scioccati gli altri feriti, anche loro, come le altre persone presenti hanno già fatto, parleranno con i Carabinieri nelle prossime ore.