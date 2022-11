Inghilterra-Usa, probabili formazioni e statistiche

Dopo la straordinaria vittoria contro l’Iran torna in campo l’Inghilterra che sfida gli Stati Uniti con l’obiettivo di archiviare il discorso qualificazione con una giornata di anticipo.

Gli Stati Unit dovranno ripartire dal bel primo tempo giocato contro il Galles, dall’altra parte Kane cerca il suo primo gol in questo mondiale.



I vice campioni d’Europa tornano in campo per confermarsi dopo l’ottimo esordio in cui hanno dato spettacolo rifilando addirittura sei gol all’Iran di Taremi.

Tante le soluzioni offensive per Southgate che aspetta la prima rete in questo mondiale di Harry Kane che nella prima sfida ha lavorato tanto per la squadra non trovando però la via della rete.

Gli Stati Uniti hanno pareggiato all’esordio contro il Galles, Berhalter dovrà riflettere sull’evidente calo fisico dimostrato dalla squadra nella ripresa dopo un primo tempo letteralmente dominato.

Davanti confermata la presenza di Timothy Weah che ha segnato il suo primo gol nel mondiale all’esordio contro i gallesi.



Striker, the U.S. Soccer Star 🤩 executes an iconic bicycle kick in celebration of the @FIFAWorldCup! Cheer on the #USMNT on @FOX tomorrow at 2pm ET! 🇺🇸⚽️#MacysParade pic.twitter.com/kBX871aWq5 — U.S. Soccer (@ussoccer) November 24, 2022

Inghilterra con il 4-2-3-1, c’è Foden dall’inizio

Dovrebbe esserci qualche novità per Southgate che potrebbe lanciare Phil Foden dall’inizio dopo aver rinunciato al giocatore del Manchester City all’esordio.

Davanti ovviamente ci sarà Harry Kane che cercherà di sbloccarsi trovando il primo gol in questo mondiale.

Tra i pali c’è Pickford con Trippier, Stones, Maguire e Shaw a formare la linea difensiva a quattro.

Regista sarà ovviamente Jude Bellingham che ha trova il suo primo gol al mondiale sbloccando la sfida con l’Iran, accanto al numero 22 ci sarà ancora Rice.

Sterling, Foden e Saka giocheranno alle spalle di Harry Kane con Grealish pronto a subentrare nella ripresa.

Usa con il 4-3-3, McKennie ha recuperato e sarà titolare

Berhalter dovrebbe confermare gli stessi undici che hanno dominato il primo tempo contro il Galles.

Ha recuperato il centrocampista della Juventus Weston McKennie che sarà regolarmente in campo nel centrocampo statunitense.



In porta c’è Turner, davanti a lui Dest, Zimmermann, Ream, Robinson a formare la linea difensiva.

Adams sarà il regista con McKennie e Musah a completare il reparto, davanti Aaronson, Pulisic dietro alla punta Weah.

Il match si giocherà alle ore 20 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.