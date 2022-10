Indonesia: va a fuoco una moschea di Jakarta. Tetto e cupola in frantumi

In Indonesia nelle ultime ore è andata a fuoco una moschea. Le fiamme hanno ridotto in cenere tutto ciò che gli si parava davanti. A seguito dell’incendio il tetto della cupola della Moschea di Jakarta è crollato andando in frantumi. A quanto pare il fuoco ha preso vita durante la restaurazione della moschea stessa, ma per fortuna non si registrano feriti. La stessa moschea che fa parte dello Jakarta Islamic Center era andata in fiamme già 20 anni fa.

A quanto pare all’interno della Moschea che ha preso fuoco nella giornata di oggi, erano in corso delle opere di ristrutturazione. In un attimo le fiamme hanno avvolto la moschea tra paura e sgomento delle persone all’interno e all’esterno della struttura. A quanto riportato a seguito della disgrazia, non si registrano per fortuna persone ferite.

Ma cosa ha provocato andata questo avvenimento a Jakarta? Per scoprirlo, inizieranno adesso i dovuti sopralluoghi per identificare le cause e per accertare i danni a seguito di quanto accaduto.

Il prende vita a Jakarta

Un enorme incendio ha avvolto la moschea portando al crollo della cupola e del tetto della struttura protagonista di questa disavventura. Stiamo parlando di una delle più grandi moschee mai costruite in Indonesia e più precisamente a Jakarta. Sembra che durante l’accaduto all’interno della struttura, erano state avviate delle opere di restaurazione dell’edificio. Sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma per fortuna non risultano registrati feriti in seguito all’incendio.

Un evento simile era già avvenuto precedentemente ed aveva interessato proprio la stessa moschea. Sembra infatti che 20 anni fa la stessa struttura venne coinvolta in un altro episodio simile a quello consumatosi oggi a Jakarta. Si cercherà ora di identificare la causa dell’evento che ha portato al crollo del tetto di una delle più amate ed apprezzate moschee dell’Indonesia

Le cause dell’incendio

Al momento le cause che hanno portato la moschea ad essere avvolta dalle fiamme, sono ancora da stabilire. La polizia ha già provveduto ad avviato le indagini per poter stabilire come è nato questo incendio. Nel frattempo però sui social migliaia di utenti commentano e condividono foto e video dell’accaduto, che ha sconvolto i presenti e non solo. Sulle piattaforme è anche presente il video del momento esatto in cui il tetto con la cupola della moschea è crollato irrefrenabilmente nel vuoto e tra le fiamme.

Prima dell’accaduto la struttura aveva diverse funzioni e al suo interno vi erano anche alcuni edifici abitati da persona del luogo. Presenti anche attività commerciali all’interno di questa moschea e adesso è tutto finito. sembra che questa non è la prima volta che un incendio colpisce la moschea di Jakarta, infatti già 20 anni fa era avvenuto lo stesso episodio sempre in concomitanza di opere di ristrutturazione. vedremo Adesso quale sarà il responso a seguito delle dovute indagini della polizia, identificheranno Certamente la causa principale dell’incendio.