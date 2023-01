Incontro Renzi-Mancini: diffusi i testi delle e-mail che la professoressa inviò – con foto e video – sull’incontro tra l’ex premier e l’ex capo della Digos.

Due anni dopo lo svolgimenti degli eventi, emergono, per la prima volta, le e-mail che furono inviate ai media, da una professoressa che riprese, con foto e video, l’incontro che avvenne tra Matteo Renzi e Marco Mancini, ex capo della Digos, all’Autogrill di Fiano Romano. Una vicenda che è finita in tribunale: alla prof, infatti, è stato contestato il reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, legate a un incontro privato.

Incontro Renzi-Mancini: diffuse le e-mail della prof

Dopo due anni, è stata diffusa la mail completa inviata dalla professoressa di soria dell’arte ai media, la quale riprese un incontro che avvenne tra Matteo Renzi e Marco Mancini, rispettivamente ex premier ed ex capo della Dis, che avvenne nell’autogrill di Fiano Romano.

Sul piano giudiziario, alla prof è stato contestato il reato di diffusione di foto e video relativi a un incontro privato nell’indagine, poi, chiusa, dopo l’interrogatorio della Digos.

Inoltre, il leader di Italia Viva ha denunciato la trasmissione Report che, per prima, mise in onda i filmati prodotti dalla professoressa, in una puntata del mese di maggio del 2021 per violazione del segreto istruttorio.

Le mail inviate al Il Fatto Quotidiano e a Report

La professoressa prese contatti dapprima con Il Fatto Quotidiano e poi con Report. Negli interrogatori effettuati alla donna sono riprese, in sostanza, le parole utilizzate dalla stessa nelle e-mail inviate ai media, nella quale l’insegnante ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a filmare e fotografare l’incontro tra i due uomini.

La prof si trovava in autogrill, in quanto viaggiava col padre che aveva avuto un leggero malessere e, per questo, si è fermata per un breve momento di ristoro.

In totale, la prof ha prodotto tredici scatti e vari video che ha inviato, sottolineando nelle mail, che non era una giornalista, ma una persona curiosa che esercitava il proprio diritto di cronaca.

Le foto furono scattate intorno alle 15.30-16.00, nelle quali – secondo la mittente – avrebbe mostrato un dialogo di circa 20 minuto intercorso tra Renzi e Mancini.

In una mail a Il Fatto Quotidiano, la professoressa aggiunge di ricordare che, in quel momento, c’erano “forti tensioni politiche” e che, dopo quel particolare incontro “è caduto il governo Conte” e aggiunge: “Io non credo sia una coincidenza“.