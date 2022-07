Terribile incidente sulla tangenziale avvenuto ieri nella capitale. Coinvolto Carmine Elia, il regista di Don Matteo e due ragazze di 21 anni che hanno perso la vita.

Nella notte tra domenica 10 luglio e lunedì 11 luglio è avvenuto un terribile incidente frontale a Roma, precisamente sulla tangenziale est. Coinvolti il famoso regista di Don Matteo e Mare Fuori, Carmine Elia e due giovani ragazze di 21 anni, le quali hanno perso la vita a causa dello schianto.

L’incidente sulla tangenziale avvenuto ieri a Roma

La notte tra il 10 e l’11 luglio è avvenuta una vicenda da incubo, una vera e propria tragedia che fa rabbrividire solo a sentirla raccontare. Due giovani ragazze di 21 anni, Beatrice Funariu e Giorgia Asia, hanno perso la vita a causa di un gravissimo incidente avvenuto sulla tangenziale est di Roma, nei pressi del Foro Italico.

Verso mezzanotte la Citroen C3 che trasportava le due ragazze si è schiantata frontalmente a tutta velocità con l’Alfa Romeo Stelvio del famoso regista che ha diretto due serie tv molto amate dai telespettatori italiani, Don Matteo e Mare Fuori. Purtroppo nulla si è potuto fare per evitare l’impatto.

Secondo le parole di un testimone oculare, subito dopo lo sconto, la Citroen C3 delle due ragazze si è ribaltata andando a sbattere contro il cancello dell’abitazione del testimone. Le due giovani erano volate via dall’auto e si trovavano a terra, una vicino al muretto e l’altra vicino all’automobile.

Poco dopo si è accostato con la macchina un medico che ha provato per circa mezz’ora a rianimare una delle due ragazze, l’unica che pareva avesse ancora battito, ma è stato tutto inutile. All’arrivo dell’ambulanza entrambe le ragazze erano decedute.

Tanto è lo shock causato dalla vicenda, non solo per coloro che hanno assistito in prima persona all’incidente ma in generale per tutta la capitale e in generale l’Italia.

Le dichiarazioni del regista Carmine Elia

Il regista Carmine Elia, il quale si trovava a bordo dell’altra autovettura nel momento dell’incidente, attualmente è ricoverato in ospedale con un codice rosso, ha riportato diverse fratture, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita.

Il Messaggero ha riportato alcune dichiarazioni del regista subito dopo l’incidente:

“Non ho potuto evitarle. Era impossibile, me le sono trovate davanti all’improvviso e mi sono arrivate addosso come un missile“.

Ha poi continuato spiegando la dinamica dell’incidente, affermando quindi che lui stava viaggiando sulla corsia di sorpasso quando all’improvviso la macchina delle due 21enni gli è arrivata addosso ad altissima velocità, a quel punto non ha avuto il tempo di fare nulla, né di frenare, né di sterzare.