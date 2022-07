Incidente sulla Tangenziale Est di Roma, si ribaltano con l’auto: Giorgia e Beatrice morte sul colpo

By

Avevano poco più di 20 anni le due vittime del drammatico incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica, 10 luglio, sulla Tangenziale Est di Roma.

Per Beatrice Funariu e Giorgia Asia Arduini non c’è stato nulla da fare. Una delle due ragazze è morta sul colpo, per l’altra le speranze di farcela si sono spente qualche minuto dopo, nonostante il celere intervento dei soccorritori del 118.

A scontrarsi, in via del Foro Italico 650, due auto che viaggiavano in direzione opposte: una Citroen C3 e una Stelvio.

Ad avere la peggio sono state le due ragazze a bordo della Citroen, Giorgia Arduini di 22 anni, e Beatrice Funariu, di 21.

Entrambe sono decedute a seguito dello schianto. L’altra vettura, la Stelvio, viaggiava in direzione opposta e sembra che fosse in fase di sorpasso quando si è scontrata con l’auto delle due ragazze.

La dinamica dell’incidente

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la Citroen C3, che percorreva via del Foro italico in direzione San Giovanni, nei pressi di un’ampia curva abbia perso il controllo, finendo prima sul marciapiedi e poi sulla carreggiata opposta, dove si è ribaltata.

In questo frangente, la vettura su cui viaggiavano le due ragazze si è ribaltata, finendo contro l’alfa Stelvio, guidata da un uomo di 67 anni, che nulla ha potuto fare per evitare l’impatto.

Il conducente della Stelvio è stato trasportato all’ospedale Gemelli di Roma, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ad allertare i soccorsi sono stati gli altri automobilisti, che hanno assistito al drammatico schianto.

Dopo l’incidente, la Tangenziale Est di Roma è rimasta chiusa per diverse ore, per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti nello scontro.

Da accertare le cause del drammatico incidente, costato la vita alle due ragazze, legate da una profonda amicizia.

Giorgia, 21 anni, viveva a Orte, Beatrice, un anno più giovane, a Montemario.

Potrebbe essere stato un colpo di sonno o una distrazione alla guida, o ancora l’elevata velocità, la causa del terribile incidente: sarà compito delle forze dell’ordine accertarlo.