By

Una terribile tragedia si è verificata sulla Regionale 630 Cassino-Formia. Una coppia di neosposi si è scontrata con una Fiat 500. La sposa, Graziella Parente ha perso la vita, mentre il marito è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Cassino.

La coppia era rientrata da poco dalla luna di miele in Thailandia. I due vivevano da poco all’interno del loro nuovo appartamento e si erano recati al mercato centrale di Cassino per acquistare le cose più urgenti per la casa nuova.

Il terribile incidente sulla Cassino-Formia che ha coinvolto i due neo sposi

Graziella Parente, 30 anni, e Francesco Piccolino, 33 anni, si erano sposati lo scorso 23 luglio. Erano una coppia felice e impazienti di iniziare una nuova vita insieme.

I due, infatti, erano rientrati da poco dal loro viaggio di nozze in Thailandia e avevano appena avuto accesso alla nuova casa, dove avrebbero condiviso le loro giornate per tutta la vita.

Proprio per questo la coppia, questa mattina, aveva deciso di recarsi al mercato centrale di Cassino per acquistare le cose più urgenti per la casa, ancora interamente da sistemare. Purtroppo, il destino ha voluto riservargli una tragica fine.

A quanto pare, i due si trovavano sulla moto e stavano percorrendo la Strada Regionale 360 Cassino-Formia, quando improvvisamente si sono scontrati con una Fiat 500 guidata da una giovane. L’incidente è avvenuto intorno alle 13, precisamente all’altezza di San Giorgio a Liri.

L’impatto è stato estremamente violento, tanto che i due giovani sposi sono stati completamente catapultati dalla macchina. Purtroppo la sposa, Graziella Parente non ce l’ha fatta.

Immediatamente i soccorsi sono giunti sul luogo dello scontro. La donna è deceduta durante il trasporto in ambulanza, mentre Francesco Piccolino si trova ora ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Cassino.

Attualmente i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, guidati dal comandante Bartolo Taglietti, stanno cercando di ricostruire le dinamiche precise della vicenda.

Il matrimonio e le condizioni di salute di Francesco Piccolino

Graziella Parenti e Francesco Piccolino si erano sposati da neanche un mese prima di vivere l’incubo dell’incidente avvenuto sulla Regionale 360 Cassino-Formia. Lei era originaria di Coreano Ausonio e lavorava come cameriera in un pub mentre lui proviene da Ausonia e faceva l’operaio.

I due hanno celebrato le loro nozze lo scorso 23 luglio, precisamente nella bellissima chiesa di Santa Maria Vergine, che si trova nel paese d’origine della trentenne. Poco dopo il viaggio da sogno in Thailandia e poi il nulla.

Attualmente l’uomo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Cassino. I medici stanno aspettando le 24 ore di prassi, per verificare che non si presentino emorragie interne, ma, a quanto pare, secondo le informazioni trapelate, il 33enne dovrebbe essere fuori pericolo.