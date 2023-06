Incidente sulla A4, coinvolti camion e auto: due morti e tre feriti

Poco più di un’ora fa è avvenuto un violento scontro sul’A4, nel quale sono rimasti coinvolti mezzi pesanti e auto. Il bilancio provvisorio è già drammatico, e parla di due morti e tre feriti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni. Ancora non chiara la dinamica, che dovrà essere ora vagliata dalle forze dell’ordine che si trovano sul posto, anche se dalle prime testimonianze pare si sia trattato di un tamponamento a catena tra due auto e due camion. Visitati sul posto, ma praticamente illesi i due autisti dei tir, per cui non si è resa necessaria l’ospedalizzazione.

Terribile schianto, quello avvenuto verso le 12.30 di oggi sulla A4 Torino-Milano, all’altezza dell’uscita per Rho e la barriera di Milano Ghisolfa. Stando alle prime ricostruzioni, due camion e due auto si sarebbero tamponate, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre tre, una delle quali è in gravi condizioni ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Altre due avrebbero traumi da codice giallo ma non sarebbero in pericolo di vita. I due autisti dei tir, sono invece stati visitati, ma non c’è stato bisogno per loro di un ricovero in ospedale. Nulla da fare, invece, per due occupanti di una delle vetture coinvolte, morti sul colpo a causa dell’impatto.

Grave incidente sull’A4 tra camion e auto: 2 morti e 3 feriti

Spettacolo difficile da scordare, quello che si sono trovati di fronte i soccorritori intervenuti con automediche, ambulanze e un elisoccorso questa tarda mattinata sull’A4. Due tir e due automobili si sono tamponate, causando la morte sul colpo di due persone e il ferimento di altre 3, tra cui una donna di 50 anni, con traumi a testa, schiena, bacino, torace e addome è stata subito trasportata all’ospedale San Gerardo in codice rosso.

Un altro passeggero di 55 anni che viaggiava con lei è invece finito in codice giallo all’ospedale di Legnano, mentre la conducente della seconda vettura, una 37enne, con traumi a torace e schiena è stata portata al San Carlo di Milano. Illesi i due autisti dei mezzi pesanti, per i quali non si è reso necessario nessun ricovero.

Discorso diverso, invece, per gli altri due passeggeri che viaggiavano con i cinquantenni ricoverati a Monza e Legnano: sono morti sul colpo nell’impatto, a nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori di rianimarli.

L’incidente, secondo fonti dell’Adnkronos, sarebbe avvenuto alle 12.18, a causa di un tamponamento a catena tra i due mezzi pesanti e le due autovetture. Uno scontro violentissimo, quello avvenuto vicino alla barriera di Milano Ghisolfa all’altezza dello svincolo per Rho, che non ha lasciato scampo ai due passeggeri di una vettura, di cui per ora non si conoscono ancora le generalità.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che stanno in queste ore effettuando i rilievi volti a determinare la dinamica del pauroso incidente. Per consentire le loro operazioni, parte della carreggiata è stata isolata, e ciò ha portato ad un notevole rallentamento nel traffico, con code anche di due chilometri.