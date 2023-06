Amici, Raimondo Todaro si sbilancia sul suo futuro: ecco cosa lo aspetta

L’insegnante latinista di Amici, Raimondo Todaro, si confessa in un’intervista a QdS, e parla per la prima volta del suo futuro professionale. Il ballerino ha parlato di Maria De Filippi, usando parole molto affettuose nei suoi confronti nonostante le voci di screzi tra i due nel dietro le quinte del talent. Inoltre a parlato della collega Alessandra Celentano, con cui al di fuori dell’ambiente lavorativo andrebbe molto d’accordo e di cosa lo attende il futuro, smentendo le voci di un suo ritorno in Rai alla “corte” di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle.

Raimondo Todaro, personaggio televisivo e ballerino professionista di latino-americano, titolare anche di una sua scuola di ballo in Sicilia, da due anni a questa parte è entrato nel cast di Amici, talent show di punta di Canale 5. Intervistato da QdS, Todaro ha spiegato e voluto chiarire una volta per tutte i suoi rapporti non solo con Maria De Filippi, ma anche con Alessandra Celentano, con la quale si è spesso scontrato nel corso delle puntate, e ha rivelato cosa lo attende per il futuro, tuttavia smorzando le voci che lo vorrebbero fare ritorno a Ballando con le Stelle.

Raimondo Todaro parla di Amici e del futuro professionale

“Lavorare con Maria è stato meraviglioso perché il programma è meraviglioso. Amici ti dà la possibilità di fare il tuo lavoro che è quello dell’insegnante con dei ragazzi di talento scelti tra migliaia. Condividi un’esperienza con dei ragazzi con i quali i rapporti rimangono. Oggi gli altri prof. sono dei cari amici, gli allievi sono come dei figli. Ti restano le persone mentre le coreografie vanno e vengono” ha dichiarato Raimondo alla domanda su come fosse lavorare con De Filippi.

L’insegnante ha anche confessato quale fosse il suo obbiettivo fin dall’inizio, ovvero far vincere dopo 21 anni il trofeo di Amici ad un ballerino latinista. “È arrivato Mattia e mi sono detto: ‘Se non ce la faccio con Mattia, non ce la farò più’” ha ammesso candidamente.

E sul rapporto con Alessandra Celentano, sua collega con la quale nel corso di molte puntate è finito ai ferri corti? In realtà, i due sarebbero molto meno “nemici” di quanto potrebbero apparire ad uno sguardo esterno: “Siamo dei buoni amici e ci troviamo molto bene. Sul lavoro sì (litigano – Ndr), nel senso che non fingiamo. Anzi, per come sono fatto io, per litigare con una persona in maniera così accesa devo averci un rapporto stretto, altrimenti evito anche di discuterci”.

Negli scorsi mesi, proprio sul suo conto sono circolate molte indiscrezioni, tra chi lo vedeva tornare da Milly Carlucci a Ballando, e chi invece lo dava già per spacciato ad Amici, a causa di dissidi ed incomprensioni con la padrona di casa Maria De Filippi. Stando alle sue parole a QdS, la situazione sarebbe molto meno ingarbugliata di quanto potrebbe sembrare.

“Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare” ha risposto alla giornalista che gli chiedeva quale fosse il suo prossimo futuro. Tra le righe, quindi, pare di capire che per ora non ci siano ancora proposte definitive né da Rai né da Mediaset.