Incidente stradale nel casertano, auto si scontra con un trattore

Uno scontro violento fra un’auto ed un trattore è quello che si è avuto su una strada provinciale in direzione Caserta. La donna che era alla guida dell’auto è rimasta ferita.

L’incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale 330, all’altezza del comune di Dragoni, nel casertano. Cerchiamo di capire meglio la dinamica della vicenda.

Caserta, violento incidente stradale

Un impatto violento, tanto che l’auto si è accartocciata e la donna che era alla guida è rimasta ferita. Il tutto è accaduto intorno alle ore 19.30 di ieri, sulla Strada provinciale 330, all’altezza del comune di Dragoni, in provincia di Caserta.

La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale medico del 118 intervenuto sul posto che ha dovuto faticare non poco per poterla estrarre dalle lamiere della sua auto che, come dicevamo, è rimasta accartocciata nell’impatto con il trattore. Presenti sul posto anche i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco che hanno aiutato i sanitari a prestare soccorso alla donna rimasta incastrata nella sua macchina.

La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara: si sa solo che, dopo l’impatto violento, l’auto si è ribaltata ed ha terminato la sua corsa nel mezzo della carreggiata, stando a quanto hanno rilevato e trovato i Vigili del Fuoco quando sono arrivati sul posto.

La donna è stata presa in cura dai medici mentre gli stessi Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e, dall’altro lato, i Carabinieri hanno temporaneamente chiuso la provinciale per permettere i rilievi del caso e portare soccorso alla donna ferita. Sono in corso, proprio, i rilievi per capire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente e come i due mezzi (auto e trattore, ricordiamolo) si siano potuti scontrare fra di loro, tanto che da portare l’auto stessa ad accartocciarsi.

Donna rimasta ferita nella sua auto

Terminati i rilievi, la provinciale 330 è stata riaperta al traffico. L’auto che si è accartocciata è una Fiat Panda che, dopo essersi ribaltata, ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata. In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 ha provveduto ad estrarre la donna dalla sua auto e ad iniziare a darle le prime cure sul posto. I vigili del fuoco, poi, hanno invece messo in sicurezza l’auto, spostandola dal centro della carreggiata, permettendo così anche di portare avanti i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’auto, lo ricordiamo, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un trattore e, nell’impatto violento, si è ribaltata accartocciandosi su stessa. La donna che era alla guida della Fiat Panda, è rimasta ferita, ma è stata subito soccorsa dal 118 intervenuto sul posto.