Circeo, lite sotto all’ombrellone tra anziani finisce a coltellate

Nella giornata di sabato scorso, 8 luglio, in una spiaggia di San Felice del Circeo, in provincia di Latina, è degenerata una lite tra anziani ultra ottantenni dopo un’accesa discussione, al punto che uno dei due ha uscito un coltello da cucina con il quale ha ferito l’altro davanti gli occhi di tutti gli altri bagnanti presenti.

Subito dopo l’aggressione, la vittima è stata soccorsa e portata in ospedale e fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i quali hanno disarmato l’aggressione. Secondo le prime indiscrezioni il motivo della lite sarebbe da ricondurre a precedenti dissapori tra i due uomini.

Animata discussione in una spiaggia del Circeo

Una lite che poteva evolversi in tragedia è il risultato dell’aggressione avvenuta in una spiaggia in provincia di Latina, a San Felice del Circeo. Due uomini di circa 80 anni, entrambi imprenditori di Brusciano, un paese in provincia di Napoli, mentre stavano trascorrendo qualche ora di relax in spiaggia hanno iniziato a discutere tra loro, davanti gli occhi degli altri bagnanti.

Dallo scontro verbale sono passati all’aggressione fisica: pare infatti che uno dei due avrebbe accoltellato l’altro con un coltello da cucina. La vittima è stata subito trasportata in ospedale e non è in pericolo di vita.

Sul posto sono invece intervenuti i carabinieri i quali hanno immobilizzato l’aggressore e stanno indagando su quanto accaduto. Gli 80 enni sarebbero entrambi noti alle forze dell’ordine per vicende passate.

Il motivo della lite

Non sono ancora chiari i motivi per la quale la lite di sabato scorso si sia trasformata in una violenta aggressione in una spiaggia in provincia di Latina, davanti gli occhi degli altri bagnanti.

Fatto sta che due anziani, vicini di ombrellone, entrambi imprenditori di Brusciano hanno iniziato a discutere animatamente fino a quando uno non ha deciso di accoltellare l’altro. Fortunatamente non è in pericolo di vita la vitttima che subito dopo la colluttazione è stato prontamente soccorso.

L’uomo, infatti, è stato portato nella struttura più vicina, l’ospedale Goretti di Latina per gli accertamenti del caso e le dovute medicazioni. Secondo quanto riferito dai sanitari, le ferite riportate dall’imprenditore di 80 anni non sarebbero da considerarsi gravi.

I carabinieri, nel frattempo, in queste ore stanno lavorando per cercare di capire quali siano stati i motivi che hanno portato i due uomini ad avere un’accesa lite al punto tale da sfiorare una tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, pare che tra i due ci sarebbero dei dissapori che vanno avanti da circa 10 anni per motivi lavorativi.

L’aggressore intanto è stato denunciato per lesioni e porto abusivo di oggetti atto a difendere.