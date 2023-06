Incidente stradale a Roma, morta una 17enne

Terribile incidente stradale avvenuto in zona Castelli Romani a Roma, dove una studentessa di 17 anni ha perso la vita.

La vittima avrebbe compiuto 18 anni a luglio e stava andando insieme ad alcuni amici, rimasti feriti nell’impatto frontale fra le vetture, alla festa di fine anno scolastico. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto fra Marino e Castel Gandolfo.

Incidente mortale a Roma

Una ragazza di 17 anni ha perso la vita ieri sera intorno alle 20.15, mentre si stava recando insieme ad alcuni amici a una festa di fine anno. L’auto che guidavano in zona Marino, alle porte di Roma, ha avuto un frontale con una seconda vettura per cause ancora da accertare.

Il fatto è avvenuto ieri sera in viale Bruno Buozzi e all’interno dell’auto c’erano la giovane vittima che avrebbe compiuto fra poco 18 anni, insieme a due amici che sono rimasti feriti e sono ancora molto scioccati da come in pochi minuti una serata di festa si sia trasformata in tragedia.

Faticano anche loro a raccontare alle forze dell’ordine come sia andata, nella loro testa c’è solo tanta confusione ma mentre con le dovute cure, torneranno alla vita normale, la loro coetanea non è stata così fortunata.

A riferire la notizia è stato RomaToday, la sezione romana del famoso quotidiano, che si occupa esclusivamente di ciò che avviene nella Capitale. Gli studenti frequentavano il liceo classico Ugo Foscolo di Albano ed erano diretti a un evento organizzato per la fine dell’anno scolastico, a Castel Gandolfo.

La dinamica

Dalle prime informazioni trapelate, i giovani si trovavano a bordo di una Renault, quando improvvisamente si sono scontrati con una Hyundai che proveniva dal senso opposto e alla cui guida c’era un uomo, che ha solo riportato ferite lievi.

La 17enne, di cui l’identità non è stata resa nota ma sappiamo solo il nome Giulia, frequentava il quarto anno ed era seduta sui sedili posteriori. L’impatto ne ha causato la morte sul colpo, inutili i soccorsi che sono giunti poco dopo poiché al loro arrivo era già morta. I compagni di classe invece si trovavano nella parte anteriore della vettura e hanno riportato conseguenze comunque importanti, come fratture alle gambe che hanno reso necessario il trasporto d’urgenza al nuovo ospedale dei Castelli Romani, sulla via Nettunense.

Anche l’uomo che si trovava alla guida delle seconda auto è stato controllato sul posto ma non ha riportato traumi importanti come le altre persone coinvolte. Appena possibile i carabinieri lo interrogheranno per capire la sua versione.

Appresa la notizia, anche i compagni che li attendevano nel locale di ricevimenti nei pressi del lago, sono rimasti scioccati e i festeggiamenti sono stati sospesi. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati anche gli agenti dei commissariati di Marino e Genzano insieme ai colleghi della Polizia Stradale di Albano.

Ora bisognerà ricostruire la dinamica dell’incidente, e nell’attesa di ulteriori dettagli, le auto sono state sequestrate e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per qualsiasi esame verrà ritenuto necessario. Di lei sappiamo solo il nome e l’iniziale del cognome, C. A pochi chilometri da dove è morta, sempre nel comune di Marino, ha perso la vita pochi giorni fa anche il medico Stefano Subioli, che lavorava al Campus Biomedico.

Pochi giorni fa un incidente nella stessa zona

Il bollettino delle vittime stradali a Roma e provincia nei primi cinque mesi del 2023 registra una forte impennata, sono più di 60 le persone decedute e fra queste anche la ragazza di ieri e il medico morto nel pomeriggio di sabato 10 giugno.

Stefano Subioli aveva 51 anni e una grande passione per le immersioni e la moto. Proprio in sella alla sua due ruote ha perso la vita mentre percorreva la via Appia per tornare a casa. All’altezza di via Colle Picchione, la sua Kawasaki 800 si è scontrata con una Honda Civic dove alla guida c’era un 30enne di Marino.

Il dottore del Campus Biomedico di Roma è morto sul colpo, proprio come la giovane studentessa di ieri sera.