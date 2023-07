“È riapparsa”, dopo 30 anni torna questa specie: non se l’aspettavano proprio

Sapevi che dopo trent’anni è riapparsa questa specie di giraffe? Era impensabile, ma invece è successo. Scopriamo qual è.

A distanza di 30 anni dall’ultima volta che è stata vista, una specie di giraffe è riapparsa in Angola, precisamente nel Parco Nazionale di Iona. Per tutti è stata una grandissima sorpresa, nessuno ci sperava, ma invece è ricomparsa. Scopriamo cosa è successo a questa specie di giraffe e perché è riapparsa!

Le giraffe estinte per la guerra civile

Nessuno pensava che la specie di giraffe scomparsa in Angola nel corso della guerra civile sarebbe ricomparsa. Questa specie, che comunque era originaria della zona, si era infatti estinta alla fine degli Anni Novanta, quando era scoppiata una guerra che aveva sterminato moltissime persone.

In seguito alla fine della guerra, avvenuta nel 2002, il governo ha ricominciato ad occuparsi della tutela della biodiversità nel paese, nonostante ci fossero tanti problemi da affrontare. L’impegno di tante associazioni e organizzazioni ha permesso di far tornare le giraffe in Angola, pronte per reintrodursi nel loro habitat originario.

Impegno da parte di enti e organizzazioni

A far tornare le giraffe in Angola è stata la collaborazione di tante istituzioni di livello internazionale, come Giraffe Conservation Foundation, che opera a livello mondiale, e African Parks, un’ organizzazione non governative che si occupa di tutelare l’ambiente del verde in Africa.

Per diversi anni questi enti hanno condotto studi e ricerche volte a capire se la Giraffa angolese avrebbe potuto essere reintrodotta nella sua terra d’origine. Quello che sembrava impossibile è successo e c’è stato l’ok da parte degli esperti per riportare le giraffe in Angola.

A festeggiare per questa notizia sono gli studiosi che lottano per le specie in via d’estinzione, che avrebbero bisogno di essere mantenute sotto tutela.

14 giraffe sono tornate in Angola

Dopo anni e anni di ricerche e studi è stato concordato dagli esperti che era giunto il momento di riportare le giraffe nel territorio dal quale provengono. La giornata memorabile per questo ritorno è stata il 3 luglio 2023, quando nel Parco Nazionale di Iona sono state reinserite 14 giraffe.

C’è molta attenzione per quanto sta avvenendo per questa specie e ogni mossa è stata studiata e seguita con grande cura. I 14 esemplari di giraffe dell’Angola hanno vissuto finora in una riserva situata nella regione di Otjozondjupa.

Si tratta di una riserva privata ubicata nel centro della Namibia, nei pressi di Otjiwarongo. Degli esemplari fanno parte 7 femmine e 7 maschie tutto godono di ottima salute. Inoltre, visto che hanno un’età adulta, la proliferazione dovrebbe essere favorita.

I benefici del ritorno in Angola delle giraffe

La cattura delle giraffe è eseguita con molta delicatezza e nel pieno rispetto di tutti i principi previsti per questa pratica. Gli animali spinti all’interno di un recinto e da lì fatte entrare in un camion adibito al loro trasporto.

Dopo oltre 36 ore gli animali sono stati condotti nel Parco Nazionale di Iona, con grande soddisfazione della direttrice esecutiva e co-fondatrice della Giraffe Conservation Foundation Stephanie Fennessy. La direttrice ha sottolineato che il territorio dove sono tornate le giraffe trarrà molti benefici da questo evento avvenuto dopo 30 anni.

Infatti, secondo la donna, le giraffe rappresenteranno un punto di riferimento riguardo la dispersione dei semi e della vegetazione. La Fennessy ha aggiunto che reintrodurre le giraffe nel loro habitat originario ha anche come obiettivo quello di mantenere in ottimo stato la sostenibilità di tutta la zona.

Come già detto, si tratta quindi di un progetto importante per la natura e che presto darà i suoi frutti, quindi è necessario portarlo avanti e far sopravvivere questi animali. Il rispetto della natura, il rispetto di una specie estinta tantissimi anni fa e adesso il loro ripristino sono tutte cose che aiutano l’ambiente e migliorano il suo equilibrio.