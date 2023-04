Paura questa mattina per Ciro Immobile, capitano della Lazio e la sua bambina. Padre e figlia erano a bordo di una jeep di colore scuro quando si è scontrata con il tram numero 19. Secondo le prime indiscrezioni, il veicolo su rotaia, stava attraversando Ponte Matteotti con il semaforo rosso, poco dopo le 8.

Il capitano della Lazio e la figlia sono rimati illesi nell’incidente stradale che li ha visti coinvolti questa mattina nella Capitale, a pochi metri di distanza dallo stadio Olimpico.

Incidente stradale per Ciro Immobile

Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, questa mattina, poco dopo le 8, a pochi metri dallo stadio Olimpico è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era bordo della sua jeep scura, una Land Rover Defender, insieme alla figlia.

Fortunatamente i due sono rimasti illesi, solo tanta paura. Dalle prime ricostruzioni l’incidente stradale è avvenuto contro un tram, il numero 19. Il veicolo su rotaia pare stava attraversando Ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, con il semaforo rosso.

La vettura del calciatore è rimasta gravemente danneggiata dopo l’impatto con il tram, colpita sul lato destro in modo violento, al punto tale da accartocciarsi su quella fiancata.

Le condizioni di salute del capitano e della figlia

Fortunatamente solo tanta paura per Ciro Immobile, capitano della Lazio e la figlia, questa mattina coinvolti in un incidente stradale contro un tram a Roma, a pochi metri di distanza dallo stadio Olimpico.

Padre e figlia sono rimasti illesi dopo lo schianto, solo tanta paura per l’impatto e per l’auto danneggiata. Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi. Immobile ha dichiarato di avere dolore al braccio e di essersi tanto preoccupato per la sua bambina.

Oltre al capitano della Lazio, l’incidente contro il tram ha coinvolto altre vetture e 7 persone sono state trasferite nella struttura ospedaliera più vicina per accertamenti.