Incidente Brandizzo, il presagio di Michael e le parole di Mattarella

L’incidente di Brandizzo ha risvegliato traumaticamente l’Italia, oggi. Mattarella ha espresso il suo cordoglio, mentre uno degli operai aveva avuto un inquietante presentimento poche ore prima.

La tragedia di Brandizzo ha lasciato sconvolto il Paese, che questa mattina è venuto a conoscenza del terribile incidente che ha coinvolto cinque operai che stavano lavorando sulle rotaie della Torino-Milano. Per il gruppo non c’è stato nulla da fare, e i corpi sono stati riconosciuti solo poche ore più tardi. Una delle vittime, Michael Zanera, solo poche ore prima aveva avuto un inquietante presentimento. Intanto, da Torre Pellice, sono arrivate le condoglianze del capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Tragedia a Brandizzo, il presagio di Michael Zanera

Michael Zanera, 34 anni, uno dei cinque operai morto questa notte, era molto credente, ed era abituato a pubblicare sui social, e in particolare su TikTok, momenti del suo lavoro, e proprio ieri, poche ore prima di perdere la vita, aveva pubblicato una foto sul suo profilo che ora suona come un terribile presagio.

“È la prima volta che mi succede. Mentre saldo la rotaia mi è uscito un crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me” si legge sotto all’immagine di una rotaia sulla quale si era formata una croce, con in sottofondo il pezzo “The Power of Love”.

Un segno che ora fa venire i brividi, alla luce di quello che poi gli è successo. “Credo ti stia mandando un messaggio, ha un compito speciale adatto a te. Dipende cosa hai chiesto: serenità, amore o un mondo diverso. Tutto ciò che hai chiesto lo desideravo anni fa ma non è arrivato. Penso che questo sia un segnale” gli ha risposto Franco, un suo collega su TikTok. In queste ore, sotto allo scatto, sono numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia da parte di amici e conoscenti, basiti da quanto successo al 34enne.

Sergio Mattarella parla della tragedia e osserva un minuto di silenzio

Da Torre Pellice, dove ha preso parte ad un evento comunale in memoria di Altiero Spinelli, il Presidente della Repubblica ha osservato un minuto di silenzio per omaggiare i cinque operai morti, e ha aperto il suo discorso proprio parlando della tragedia di questa notte.

“Desidero ringraziare il sindaco per averci invitato a un minuto di silenzio in memoria dei cinque operari di Brandizzo. Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza” ha detto Sergio Mattarella in apertura del suo intervento.

Il gruppo di lavoratori sono stati travolti da un treno poco prima della mezzanotte, mentre stavano lavorando sulla tratta Torino-Milano. Il macchinista del mezzo si trova ora sotto choc, e gli inquirenti stanno investigando per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

“Pare ci sia stato un problema di comunicazione tra la squadra presente sul posto e chi doveva coordinare i lavori. Ma sarà la magistratura a fare chiarezza su quello che è successo” ha dichiarato il primo cittadino di Brandizzo.