Lo schianto si è registrato la notte scorsa lungo la strada provinciale a Follina, in provincia di Treviso.

A perdere la vita un ragazzo di 28 anni, di origini marocchine, ma residente a Miane. I medici del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane.

Incidente nella notte a Follina: morto un ragazzo di 28 anni

Un morto e un ferito: è il grave bilancio dell’incidente stradale avvenuto la notte scorsa, poco prima delle 2, lungo la Strada provinciale a Follina, in provincia di Treviso. A scontrarsi una vettura e un furgone. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre due auto: la prima ha frenato per evitare l’impatto ed è stata tamponata da una seconda.

Sul posto a lavoro diverse squadre di vigili del fuoco di Conegliano (Treviso), che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un’Audi A4 il conducente, un giovane di 28 anni, di origini marocchine, residente a Miane (Treviso). I medici del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane.

L’autista del furgone è stato trasferito in ospedale, le sue condizioni – come riferisce l’Ansa – non sarebbero gravi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.