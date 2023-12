Addio a Jimmy Villotti, il musicista è morto a 78 anni

Celebri le collaborazioni con Morandi, Guccini e Dalla, fino alla lunga liaison con Paolo Conte, che gli aveva dedicato ‘Jimmy ballando ballando’.

Addio al musicista Jimmy Villotti

È morto nella notte, nella sua casa di Bologna, Jimmy Villotti, eclettico musicista amato dai più grandi della musica, da Lucio Dalla a Morandi. Villotti, 78 anni, era malato da tempo. A dare la notizia della sua morte è stata sua moglie Natascia. Marco Villotti, noto da tutti come ‘Jimmy’ (il soprannome è derivato dalla sua passione per James Dean) ha affiancato per anni cantautori della scena musicale italiana. La collaborazione più lunga con Paolo Conte, che gli aveva dedicato la canzone ‘Jimmy ballando ballando’.

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in quanti hanno imparato ad apprezzare il suo eclettismo e la sua musica. Profondamente legato alla città di Bologna, che perde uno dei suoi simboli.