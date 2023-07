Incidente a Castellammare di Stabia: morto un centauro

By

Un gravissimo incidente è quello che è avvenuto nella notte fra un Suv ed uno scooter sulla strada statale 145 sorrentina. Un uomo di 42 anni ha perso la vita mentre una ragazzina è rimasta ferita.

La giovanissima è stata colpita in pieno dal corpo del 42enne che è stato sbalzato al momento dell’impatto. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Napoli, violento incidente

Incidente mortale quello avvenuto ieri notte, lungo la Strada Statale 145 Sorrentina dove, a scontrarsi, sono stati un Suv ed uno scooter. L’impatto, avvenuto nel comune di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ha visto morire, però, l’uomo a bordo del mezzo a due ruote.

Uno scooter Honda Sh e un suv Renault Captur si sono scontrati frontalmente. L’uomo che guidava lo scooter, che aveva 42 anni, è morto sul colpo, mentre è rimasta ferita, come dicevamo, anche una ragazzina di soli 16 anni. Le cause dell’incidente sono ancora tutte da accertare. Oltre alla vittima ed alla ragazzina ferita, sono rimasti invece illesi i due giovani a bordo del suv, un 19enne e una ragazza di 18 anni.

Stando ad una primissima ricostruzione, la ragazzina di 16 anni sarebbe stata colpita dal corpo del 42enne che è stato sbalzato dalla sella dello scooter al momento dell’impatto. La 16enne era in strada ed era in attesa di poter mangiare davanti ad un furgone che vendeva panini. Per lei una ferita lacero-contusa alla testa.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente arrivate le Forze dell’ordine quanto anche il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte del 42enne, avvenuta sul colpo, proprio al momento dell’impatto fra il suo scooter ed il suv. I Carabinieri della locale stazione di Castellammare di Stabia hanno portato avanti tutti i rilievi del caso ed hanno posto sotto sequestro i mezzi coinvolti nell’incidente.

Un centauro muore sul colpo

La salma del 42enne è stata sequestrata dalle autorità giudiziarie che ne hanno disposto l’autopsia, per cercare di capire se a provocare la sua morte sia stato soltanto l’impatto con il suv, o con l’asfalto, o se ci siano altre cause che hanno provocato l’incidente.

Come dicevamo in precedenza, l’impatto è avvenuto lungo la strada statale 145 Sorrentina, al km 12. Lo scooter e l’uomo che era alla sua guida hanno avuto la peggio. Il 42enne, infatti, è morto sul colpo e il suo corpo, al momento dell’impatto, è stato sbalzato oltre il mezzo stesso, andando a colpire una ragazzina di 16 anni che era ferma davanti ad un furgone di panini in attesa di poter mangiare.

La giovanissima è rimasta leggermente ferita alla testa.