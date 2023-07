Chi è Matteo Napoletano, il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni

È ufficiale: Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato. Si tratta di Matteo Napoletano, giovane studente con cui fa coppia fissa da qualche mese. L'”ufficializzazione” l’ha data la neo suocera, Marina Di Guardo, immortalandolo assieme a tutto il “clan” un giorno fa ad una tavolata sul lago di Como, nella nuova villa di Chiara e Fedez.

Mancava solo l’ufficialità e ora è arrivata, anche se la notizia era nell’aria ormai da tempo: Valentina Ferragni girà così pagina dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Luca Vezil, durata quasi 10 anni. al suo fianco c’è ora Matteo Napoletano, studente universitario che sembra amare particolarmente la sua riservatezza, al punto, caso strano, per chi frequenta la famiglia Ferragni, ha il suo profilo Instagram privato. Ora lui e Valentina si trovano in montagna a San Candido, a godersi un po’ di fresco prima di proseguire probabilmente le vacanze, che come da tradizione i Ferragnez passano con parenti e amici per due settimane a cavallo del Ferragosto.

Chi è Matteo, il nuovo compagno di Valentina Ferragni

Ma chi è questo ragazzo che è riuscito a rubare il cuore della sorella minore di Chiara, influencer e imprenditrice? Lo studente aveva una bella impresa da compiere, visto e considerato che doveva riuscire a farle dimenticare il compagno di quasi un decennio, eppure sembra esserci riuscito.

Nella foto di copertina lo si vede sorridere, primo da sinistra, proprio al fianco della neo fidanzata, perfettamente a suo agio con l’intero clan formato dalla famiglia di Chiara, Valentina e Francesca e quelli di Fedez.

Di Matteo non si hanno molte informazioni, ma da quel poco che è trapelato pare sia nato nel 2001 a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso e sia uno studente della Biola University a Los Angeles in California, anche se non è dato sapere in cosa consistano i suoi studi di preciso.

I primi avvistamenti di Valentina e Matteo assieme

I due ragazzi sono stati pizzicati dal popolo social e dai fotografi per la prima volta assieme qualche mese fa durante una vacanza in Messico qualche anno fa, mentre ballavano appassionatamente assieme e si scambiavano effusioni romantiche.

Da quel momento la nuova coppia ha cercato di tutelare un po’ di più la propria privacy, anche se in seguito si sono concessi altre due fughe romantiche a Portofino e Forte dei Marmi. Ora, la foto di Di Guardo, madre delle sorelle Ferragni, scrittrice, ha di fatto ufficializzato l’entrata di Napoletano in famiglia.

Subito dopo aver passato qualche ora assieme alla famiglia sul lago di Como, dove Chiara e Fedez hanno comprato una villa affacciata sul lago, diventando di fatto dirimpettai di George e Amal Clooney, come capita spesso alle coppie appena formatesi, Valentina e Matteo sono scappati in montagna assieme al di lei bulldog Pablo, per godersi qualche giorno di frescura con gli amici a San Candido.

Non resta che vedere se l’idillio tra i due resisterà all’estate, o se sarà stato solo un “fuoco di paglia”: le premesse, però, ci sono proprio tutte perché la relazione diventi sempre più seria.